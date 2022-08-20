Александр Дмитриев о прощальной игре: сегодня я бегал и чувствовал, что мои ноги еще справляются

Дмитриев сыграл в прощальном матче 58 минут. Дмитрий Круглов провел на поле 30 минут, а Энар Яагер - 37 минут.

После игры Дмитриев поделился своими эмоциями: „Я встретился и сыграл со своими друзьями. Мы знаем друг друга много лет, и было очень приятно, что сегодня все мы собрались, чтобы сыграть такой матч. Это было приятное чувство“.

„Я доволен. Пришло много людей, игра была хорошая. Обидно, что мы проиграли, но в первую очередь это праздник - праздник для нас и болельщиков“, - сказал Александр.

После матча Дмитриев признался, что еще до него было решено, в каком порядке игроки будут выходить на замену, и Дмитриеву пришлось играть дольше всех.

Александр Дмитриев рассказал о своём самочувствии после игры: „40 лет уже позади. Вот сегодня я бегал и чувствовал, что мои ноги еще справляются, но, конечно, нужно вовремя остановиться. Я думаю, что сейчас самый подходящий момент“.

На вопрос о дальнейших планах, Дмитриев ответил: „Сейчас загадывать не буду, но хожу на тренерские курсы и дальше продлеваю свою лицензию, а там посмотрим, как все будет“.