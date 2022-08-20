Дмитрий Круглов о прощальном матче: спасибо „Флоре“ за то, что позволили Васильеву сыграть 10 минут

После прощальной игры Круглов поделился эмоциями: „Очень хорошие эмоции. Хочу сказать большое спасибо руководству „Флоры"“ за то, что позволили Косте (Константину Васильеву) сыграть десять минут. Были очень приятно ощущать, что рядом со мной друзья“.

Круглов признался, что сыграл даже больше, чем планировал: „Это было необычно, потому что я давно не играл и вообще не выходил на футбольное поле. Было сложно, думал, что сыграю намного меньше, но, к счастью, удалось отыграть 25 минут“.

На вопрос о том, какая игра за сборную ему запомнилась больше всего, Круглов ответил с трудом, из-за большого количества интересных игр. „О, их было очень много. Их было действительно много. Дома с Голландией, на выезде с Сербией. Также мы хорошо играли дома с Италией, несмотря на то, что проиграли. Сама игра очень понравилась зрителям, были очень хорошие эмоции после игры“, - сказал Круглов.

На вопрос о самочувствии после такой игры Круглов с улыбкой сказал: „Я отвечу на этот вопрос завтра утром!“.