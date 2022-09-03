ЭКСПЕРИМЕНТ: Какой совет я получила в чате любителей MMS? „Не давай питомцу пить до тех пор, пока он не примется за воду, в которой разведен раствор“
Лечение растворами MMS никуда не исчезло. И в последнее время с особым энтузиазмом рекламируют хлорный раствор для лечения домашних животных. Однако, если животное умирает после такого „лечения“, определить, что стало причиной его смерти - MMS или сама болезнь, невозможно.
„Экспрессу“ удалось попасть в телеграм-чат, куда перебрались приверженцы MMS после закрытия их группы в Фейсбуке. Living Minerals OÜ до сих пор продает на своем сайте средства для ухода за волосами и полостью рта, в составе которых токсичный коктейль из гипохлорита натрия и соляной кислоты. При смешивании они вступают в химическую реакцию, в результате которой образуется газообразный диоксид хлора, он же MMS: Miracle Mineral Solution - чудодейственный минеральный раствор, который, как утверждается, атакует все патогенные микроорганизмы в организме и помогает ему самоисцеляться.