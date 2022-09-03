ЭКСПЕРИМЕНТ: Какой совет я получила в чате любителей MMS? „Не давай питомцу пить до тех пор, пока он не примется за воду, в которой разведен раствор“

„Экспрессу“ удалось попасть в телеграм-чат, куда перебрались приверженцы MMS после закрытия их группы в Фейсбуке. Living Minerals OÜ до сих пор продает на своем сайте средства для ухода за волосами и полостью рта, в составе которых токсичный коктейль из гипохлорита натрия и соляной кислоты. При смешивании они вступают в химическую реакцию, в результате которой образуется газообразный диоксид хлора, он же MMS: Miracle Mineral Solution - чудодейственный минеральный раствор, который, как утверждается, атакует все патогенные микроорганизмы в организме и помогает ему самоисцеляться.

В телеграм-чате, куда пускают всех желающих, идет активное обсуждение лечебных свойств MMS (на самом деле диоксид хлора в основном используется в качестве промышленного отбеливающего средства или для дезинфекции твердых поверхностей). В настоящее время в группе 1130 участников, и их число растет. Там у „экспертов“ просят совета о том, в каких объемах „целительный“ коктейль нужно принимать самому человеку и сколько давать питомцам. Делятся историями успеха. Критикуют прессу и противников MMS-лечения. Насмехаются над некомпетентностью медиков и утверждают, что „система“ промыла врачам мозги. „Я больше верю в MMS и DMSO“, - говорит один из членов группы, и его слова - это мнение большинства.