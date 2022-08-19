19.08.2022, 13:53
ВИДЕО | Финский автогонщик, попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии
ФОТО:
Финский автогонщик Калле Рованперя, который начал чемпионат мира по ралли в Бельгии с победы, потерпел серьезную аварию на втором спецучастоке и не смог продолжить гонку.
Toyota Yaris Рованперя съехала с дороги на 10-м километре, а затем несколько раз перевернулась через крышу по полю.
К счастью, находившиеся в машине финны не пострадали и после инцидента вылезли из машины через лобовое стекло.
Видео аварии:
Также стало ясно, что Рованперя, абсолютный лидер Мировой серии, не сможет завоевать титул чемпиона мира в эти выходные.