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19.08.2022, 13:53

ВИДЕО | Финский автогонщик, попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии

 
Kalle Rovanperä.
Kalle Rovanperä.
ФОТО: Twitter

Финский автогонщик Калле Рованперя, который начал чемпионат мира по ралли в Бельгии с победы, потерпел серьезную аварию на втором спецучастоке и не смог продолжить гонку.

Toyota Yaris Рованперя съехала с дороги на 10-м километре, а затем несколько раз перевернулась через крышу по полю.

К счастью, находившиеся в машине финны не пострадали и после инцидента вылезли из машины через лобовое стекло.

Видео аварии:

Также стало ясно, что Рованперя, абсолютный лидер Мировой серии, не сможет завоевать титул чемпиона мира в эти выходные.

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