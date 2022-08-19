ВИДЕО | Финский автогонщик, попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии

Toyota Yaris Рованперя съехала с дороги на 10-м километре, а затем несколько раз перевернулась через крышу по полю.

К счастью, находившиеся в машине финны не пострадали и после инцидента вылезли из машины через лобовое стекло.

Видео аварии:

Также стало ясно, что Рованперя, абсолютный лидер Мировой серии, не сможет завоевать титул чемпиона мира в эти выходные.