Уже в эти выходные в Ласнамяэ можно увидеть уникальный водный экран

„Поскольку в этом году празднование дня рождения Ласнамяэ начинается в День восстановления независимости Эстонии, мы решили сделать первый день шоу поющих фонтанов в сопровождении только эстонской музыки. На второй день шоу уже будет проходить под всем известные мировые хиты“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что в этом году гостей ждет особое шоу, так как впервые в Эстонии на шоу фонтанов будет использоваться большой водяной экран.

Дни Ласнамяэ начнутся вечером 20 августа полюбившимся жителям Таллинна зрелищным шоу поющих фонтанов на озере Паэ. Захватывающую игру света можно будет наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов. В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов будет представлена ​​только отечественная музыка. 21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Вечер пройдет в более смелых тонах и быстром темпе.

В дополнение к разнообразной программе в этом году шоу будет отличаться и тем, что между 48-метровым рядом фонтанов будет размещен водяной экран шириной 35 м и высотой до 20 м, визуализацию которого создала эстонский видеохудожник Алена Мовко. Шоу фонтанов и водяной экран образуют на озере Паэ незабываемое зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Мероприятие проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Eesti Valgus Agentuur.

С более полной программой Дней Ласнамяэ можно ознакомиться на сайте www.tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook: https://www.facebook.com/Lasnamae .