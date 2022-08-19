„Остановитесь и задумайтесь!“ - сотрудники Запорожской АЭС выступили с обращением

По предположению сотрудников станции, ранее общавшихся с Би-би-си и пожелавших остаться анонимными, именно этого Россия и добивается - сломать линии передач, а затем „прийти на помощь“ и предоставить план переподключения ЗАЭС к российским электросетям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг после переговоров во Львове с президентами Украины и Турции призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС. Он заявил, что военные и вооружения должны быть выведены с территории станции, а сама станция не должна стать частью какой-либо военной операции.

В обращении говорится, что за пять месяцев, прошедших с момента захвата АЭС россиянами, „нарушено множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом“, а в последние две недели ее еще и регулярно обстреливают. Украинские власти уверяют, что делают это сами россияне.

Несмотря на часто звучащие в СМИ сравнения Запорожской АЭС с Чернобылем, двое британских ученых указывают на то, что сравнение такое не очень уместно, и последствия аварии (весьма маловероятной) на Запорожской АЭС в результате обстрелов по своим масштабам будут не такими значительными.

„Остановитесь и задумайтесь! Происходящее ужасно и находится за пределом здравого смысла и морали для любого, кто думает хотя бы на один шаг вперед! Подумайте о будущем нашей Земли, о будущем наших и ваших детей! Наша планета так мала, и нелепо предполагать, что на ней где-то можно будет укрыться от последствий масштабной ядерной катастрофы“, - пишут сотрудники станции в своем обращении в четверг.

„С первого дня оккупации исчезает наш персонал. Людей похищают по определенному алгоритму. Сначала - общественных активистов Энергодара. Далее - участников АТО и их родственников. Далее - всех, кто идентифицирует себя как украинец (…) Они пытают их насмерть“, - рассказал Би-би-си сотрудник станции.

„Атомная электростанция не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают - станция „захлебывается“, энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый „блэкаут“, - объяснил в интервью Би-би-си один из инженеров ЗАЭС, который находится на месте и с которым удалось пообщаться.

„Это не Чернобыль, здесь другой тип реактора, и тип потенциальных аварий тоже иной“, - утверждает профессор Малколм Сперрин, руководитель отдела медицинской физики и клинической инженерии фонда Национальной системы здравоохранения Великобритании, в который входят больницы под патронажем Оксфордского университета. По его словам, уровень защиты реакторов Запорожской АЭС достаточно высок, даже если она подвергнется обстрелу. Другое дело - радиоактивные материалы, которые находятся в хранилищах, лабораториях и других местах. Потенциально они могут попасть в атмосферу или заразить грунтовые воды, и это может создать риск даже для соседних стран, но все равно по масштабу он не сравним с Чернобылем.

„В крайне маловероятном случае, когда в результате военных действий может произойти расплав реактора, прорыв его оболочки и выброс радиоактивных веществ, единственной опасностью для тех, кто не находится в непосредственной близости от АЭС, будут летучие изотопы, выброшенные в атмосферу, в первую очередь йод-131 и цезий-137“, - утверждает бывший профессор молекулярной патологии Имперского колледжа Лондона Джерри Томас.

По его словам, разлета более тяжелых изотопов, как было в случае с Чернобылем, не случится. Период полураспада йода-131 составляет всего 8 дней, так что едва ли значительные количества этого изотопа достигнут соседних стран. Цезий-137 - другое дело, период его полураспада составляет уже 30 лет, так что он вполне может попасть и за пределы Украины. Мы знаем, говорит профессор Томас, что единственным известным радиологическим последствием чернобыльской аварии была повышенная вероятность рака щитовидной железы у маленьких детей, и это наблюдалось лишь в непосредственной близости от места аварии - на севере Украины, юге Беларуси и на очень незначительной территории России, граничащей с обеими странами.