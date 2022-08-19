Правда ли, что в Германии разрешат менять пол раз в год?
В российских СМИ распространилась новость о том, что гражданам Германии позволят менять свой пол раз в год, причём закон коснётся как взрослых, так и детей. Мы проверили, правда ли это.
Десятки российских СМИ написали о новом немецком законопроекте, который позволит гражданам менять пол раз в год. Многие статьи особо отмечают, что такую возможность получат даже дети. РИА „ФАН“ пишет: „Правительство Германии позволит детям менять пол раз в год“. А заголовки статей „ВК Пресс» и „Утреннего Юга» сообщают, что „“процветающая“ Европа разрешила детям менять пол два раза в год“. Эта новость также вызвала резонанс в соцсетях и мессенджерах.
Новость о законопроекте, позволяющем менять пол ежегодно по упрощённой схеме, появилась в немецких СМИ ещё в феврале 2021 года, когда черновик закона просочился на ультраконсервативные веб-сайты. Официально законопроект не был опубликован, а правительство прокомментировало, что подобные обсуждения идут, но в ближайшее время реформа не предвидится.
Попавший в Сеть документ — „Законопроект об отмене закона о транссексуалах и введении закона о самоопределении“ — датирован 10 июня 2020 года. В первом абзаце говорится, что новый „Закон о самоопределении“ (ЗСО) призван заменить „Закон о транссексуалах“ (ЗТС), которому уже больше 40 лет. Согласно документу, немецкий Конституционный суд низшей инстанции уже шесть раз объявлял отдельные положения ЗТС неконституционными. По действующим правилам, человек, желающий сменить пол и имя, должен обратиться в суд и получить две экспертные оценки от назначенных судом психотерапевтов. Эти судебные эксперты должны подтвердить, что заявитель:
идентифицирует себя с полом, который противоположен тому, что был определён при рождении;
в течение как минимум трёх лет имел потребность жить в соответствии со своей гендерной идентичностью;
с большой долей вероятности не изменит своё чувство принадлежности к другому полу.
Этот процесс обычно занимает несколько лет и стоит несколько тысяч евро. Многие считают ЗТС устаревшим, унизительным и дискриминационным.
В мае 2021 года в бундестаге состоялось голосование о принятии ЗСО. Из 709 парламентариев 17% проголосовали за, 64% — против, 19% воздержались либо отсутствовали. Две крупнейшие партии парламента — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и „Христианско-демократический союз“ (ХДС/ХСС) проголосовали против. СДПГ объяснила это тем, что законопроект нуждался в доработке.
В конце июля 2022 года на федеральной пресс-конференции представители двух министерств ФРГ снова объявили о планах внести на рассмотрение закон о самоопределении. Министр юстиции Марко Бушман (Свободная демократическая партия Германии) и министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи Лиза Паус (партия „Зелёные“) представили концепцию, согласно которой любой гражданин Германии старше 14 лет имел бы возможность раз в год менять пол и имя через простую процедуру в загсе. Стоит уточнить, что речь идёт только о смене имени и пола в документах, а не о хирургической коррекции пола или гормональной терапии. Согласно предложенному закону, за детей в возрасте до 14 лет заявление смогут подать родители. А с 14 лет несовершеннолетние сами смогут обратиться в загс, но тоже с согласия законных представителей. Ограничение „не чаще одного раза в год“ должно гарантировать, что человек принимает взвешенное решение. Бушман и Паус надеются, что к концу 2022 года законопроект будет утверждён кабинетом министров, прежде чем он попадёт на рассмотрение в бундестаг. Если он успешно пройдёт парламентскую процедуру, новый порядок смены пола и имени может вступить в силу во второй половине 2023 года.
Тем не менее несколько представителей партий бундестага уже высказались против. Андреа Линдхольц из ХДС/ХСС сказала, что право ежегодной смены пола безо всяких ограничивающих условий абсурдно. А Стефан Бранднер из ультраправой партии „Альтернатива для Германии“ добавил: „Законы конституции не должны игнорировать законы биологии“. Вместе эти две партии формируют 38% парламента.
Таким образом, сообщения большинства российских СМИ о смене пола в Германии большей частью верны — работа над таким законопроектом действительно идёт. Тем не менее ещё рано категорично заявлять о том, разрешат ли немецким гражданам менять пол раз в год и на каких условиях. Авторам законопроекта ещё предстоят консультации с заинтересованными ассоциациями и кабинетом министров, а затем рассмотрение в парламенте, где далеко не все одобряют упрощённую процедуру смены пола.
Итог: Полуправда