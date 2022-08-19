Правда ли, что в Германии разрешат менять пол раз в год?

В конце июля 2022 года на федеральной пресс-конференции представители двух министерств ФРГ снова объявили о планах внести на рассмотрение закон о самоопределении. Министр юстиции Марко Бушман (Свободная демократическая партия Германии) и министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи Лиза Паус (партия „Зелёные“) представили концепцию, согласно которой любой гражданин Германии старше 14 лет имел бы возможность раз в год менять пол и имя через простую процедуру в загсе. Стоит уточнить, что речь идёт только о смене имени и пола в документах, а не о хирургической коррекции пола или гормональной терапии. Согласно предложенному закону, за детей в возрасте до 14 лет заявление смогут подать родители. А с 14 лет несовершеннолетние сами смогут обратиться в загс, но тоже с согласия законных представителей. Ограничение „не чаще одного раза в год“ должно гарантировать, что человек принимает взвешенное решение. Бушман и Паус надеются, что к концу 2022 года законопроект будет утверждён кабинетом министров, прежде чем он попадёт на рассмотрение в бундестаг. Если он успешно пройдёт парламентскую процедуру, новый порядок смены пола и имени может вступить в силу во второй половине 2023 года.