ФОТО | Блогер Delfi на игре украинской команды в Лиге чемпионов: я ожидал большего от поддержки фанатов

Руководство киевского „Динамо“ выбрало своей домашней ареной именно стадион в Польше и как показали предыдущие игры, поддержка у команды всегда была на высшем уровне. Из-за большого количества украинцев живущих в Польше даже сам тренер „Динамо“ Мирча Луческу неоднократно подчеркивал что у команды поддержка „как дома“.

День матча

В сам Лодзь я приехал днем. Лодзь это маленький промышленный городок в 150 км от Варшавы. Большую известность городу придавала текстильная промышленность которая известна не только на весь регион, но и на всю Польшу. Польский город, изначально ничем примечательным не выделялся и когда я спрашивал у людей: „Что стоит в нем посмотреть?“. Ответ был всегда один, улица „Piotrkowska“ туда я и направился.

Сама улица протяженностью в несколько километров, является большой пешеходной зоной с разными кафе и магазинами. Ничего не обычного или привлекательного на ней я не заметил, да и людей было на ней совсем немного. Никакого ажиотажа и предвкушения вечерней игры, я не почувствовал. Об игре напоминали только несколько билбордов по городу и несколько людей которые я услышал краем уха, обсуждавшие игру.

Ближе к вечеру были замечена небольшая группа фанатов „Бенфики“, которые оккупировали один из местных баров и в унисон запевали песни. Их приехало порядка 100 человек и даже удалось перекинуться парой слов с одной компанией фанатов. Они приехали на игру из Праги и стоить заметить их предсказания по поводу исхода матча были абсолютно точны. Спросив, что они думают про польский город, болельщики сказали, что это один из самых скучных выездных матчей и продолжили допивать пиво.

Перед самим стадионом, были замечены несколько торговцев украинской атрибутики в достаточно интересном стиле.

На мое удивление в самом городе, я не увидел болельщиков украинского клуба с атрибутикой, но приехав на сам стадион, я увидел обратную картинку. Все билеты на игру были распроданы и на входе в стадион творился хаос.