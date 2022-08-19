ФОТО | Блогер Delfi на игре украинской команды в Лиге чемпионов: я ожидал большего от поддержки фанатов
В среду вечером прошел матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, киевское „Динамо“ принимало португальскую „Бенфику“. Наш блогер „Dogmar_305„ побывал на матче. В связи с военными действиями в Украине свои домашние матчи в европейских кубках „Динамо“ проводит в польском городе Лодзь.
Руководство киевского „Динамо“ выбрало своей домашней ареной именно стадион в Польше и как показали предыдущие игры, поддержка у команды всегда была на высшем уровне. Из-за большого количества украинцев живущих в Польше даже сам тренер „Динамо“ Мирча Луческу неоднократно подчеркивал что у команды поддержка „как дома“.
День матча
В сам Лодзь я приехал днем. Лодзь это маленький промышленный городок в 150 км от Варшавы. Большую известность городу придавала текстильная промышленность которая известна не только на весь регион, но и на всю Польшу. Польский город, изначально ничем примечательным не выделялся и когда я спрашивал у людей: „Что стоит в нем посмотреть?“. Ответ был всегда один, улица „Piotrkowska“ туда я и направился.
Сама улица протяженностью в несколько километров, является большой пешеходной зоной с разными кафе и магазинами. Ничего не обычного или привлекательного на ней я не заметил, да и людей было на ней совсем немного. Никакого ажиотажа и предвкушения вечерней игры, я не почувствовал. Об игре напоминали только несколько билбордов по городу и несколько людей которые я услышал краем уха, обсуждавшие игру.
Ближе к вечеру были замечена небольшая группа фанатов „Бенфики“, которые оккупировали один из местных баров и в унисон запевали песни. Их приехало порядка 100 человек и даже удалось перекинуться парой слов с одной компанией фанатов. Они приехали на игру из Праги и стоить заметить их предсказания по поводу исхода матча были абсолютно точны. Спросив, что они думают про польский город, болельщики сказали, что это один из самых скучных выездных матчей и продолжили допивать пиво.
Перед самим стадионом, были замечены несколько торговцев украинской атрибутики в достаточно интересном стиле.
На мое удивление в самом городе, я не увидел болельщиков украинского клуба с атрибутикой, но приехав на сам стадион, я увидел обратную картинку. Все билеты на игру были распроданы и на входе в стадион творился хаос.
Сама игра проходила под полную диктовку игроков португальской команды. Игроки „Бенфики“ полностью переиграли своего соперника. Во время игры, ощущалось, что у игроков португальского клуба проходит тренировка, а не игра ЛЧ. Что касается „Динамо“, то во время игры, они провели несколько хороших атак, но вратарь португальского клуба, отличится киевлянам не позволил. Как итог комфортные (2:0) и ответная игра в Лиссабоне через неделю. Португальская „Бенфика“, с большой долей вероятности шагнет в групповую стадию Лиги чемпионов, ну а „Динамо“ уже гарантировало себе групповую стадию в Лиги Европы.
Говоря откровенно, я ожидал большего от поддержки фанатов на самой игре. На самом стадионе было замечено очень много людей в украинской атрибутике и с многочисленными украинскими флагами, но почему-то было очень тихо. Что касается самого стадиона то там было достаточно комфортно и был очень хороший обзор всего поля.