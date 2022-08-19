19.08.2022, 07:20
Похороны по-нарвски(79)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Главный редактор RusDelfi отправился в Нарву, чтобы увидеть своими глазами, как самый большой город Ида-Вирумаа прощается с главным советским памятником. Текст составлен на основе диалогов с жителями города. Просто постарайтесь их понять.
В Нарве прощаются с танком так, как будто хоронят близкого друга. Место, где еще несколько дней назад стоял Т-34, засыпано цветами. Свечки выложены в форме пятиконечной звезды. Рядом траурная композиция в форме сердца, в ее центре — фотография танка и зеленая игрушка, отдаленно напоминающая советскую боевую машину.