Похороны по-нарвски

В Нарве прощаются с танком так, как будто хоронят близкого друга. Место, где еще несколько дней назад стоял Т-34, засыпано цветами. Свечки выложены в форме пятиконечной звезды. Рядом траурная композиция в форме сердца, в ее центре — фотография танка и зеленая игрушка, отдаленно напоминающая советскую боевую машину.

Приезжающие подходят, кладут купленные красные гвоздики или привезенные из собственного сада гладиолусы, скорбно молчат минуту-две, после чего удаляются. Одновременно находится от 5 до 10 человек, но они быстро сменяют друг друга. Машины приезжают, машины уезжают: новые и престижные BMW, старенькие ржавеющие „Тойоты“. Впрочем, не только машины. Чтобы добраться до бывшего памятника подходит и велосипед, и даже электросамокат. Один из скорбящих ухитрился привезти букет на дорогущем мотоцикле Harley Davidson.