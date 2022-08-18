В Нарве распалась коалиция: всему виной скандальное заседание по танку

Руководитель нарвского отделения Eesti 200 Денис Ларченко в комментарии для RusDelfi подтвердил, что Eesti 200 больше не будет коалиционным партнером списка мэра города Катри Райк. „Основная причина, почему мы решили выйти из коалиции, - последнее заседание горсобрания, - ответил Ларченко. - Несколько депутатов от списка Райк просто не пришли на заседание, поэтому мы не смогли принять решение по танку. Насколько я знаю, некоторые члены фракции были в отпуске за границей, кто-то отсутствовал по состоянию здоровья. По итогу на сессии коалиция была в меньшинстве, а наше предложение по переносу танка на территорию Нарвы не было принято. Танк был демонтирован и вывезен в Виймси“.

Как отмечает Ларченко, непонятны и действия председателя горсобрания Владимира Жаворонкова. Как выяснил RusDelfi, он был на курсах в Израиле, прилетел в Нарву только 17 августа. Заседание было 15 августа, демонтаж танка 16 августа.

„Вопросы и темы были очень важны для жителя города. Для меня крайне неприемлемо, что он отсутствовал на заседании. Даже премьер-министр Кая Каллас прервала свой отпуск, чтобы приехать в Нарву. Мэр города тоже. А Жаворонков решил проигнорировать одно из самых важных заседаний“, - считает политик.

Последней каплей, как отмечает Денис Ларченко, стало открытое письмо Жаворонкова Кае Каллас. В частности, он просит объяснить причин сноса танка и выражает готовность подать на государство в суд. „После драки кулаками не машут, это во-первых. Во-вторых, необходимо понимать - он председатель, поэтому такие письма нужно согласовать хотя бы с коалицией, а лучше и с другими депутатами“.

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