Мнение
18.08.2022, 12:00

МНЕНИЕ | Русская рулетка

 (2)
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Монумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве
ФОТО: CARLOS REYES | Scanpix

Колумнистка RusDelfi Анне Быкова написала о поездке в родной Киев и о том, как сейчас живет Украина, на территории которой ведутся боевые действия. „Спокойно и тревожно“ - такими словами она описывает атмосферу родного города.

8 июля, спустя четыре месяца после отъезда в Эстонию, я приехала в Киев на неделю. Я очень долго ждала этой поездки, представляла ее и ни минуты не сомневалась, что приеду в родной город вопреки всему. Вопреки обстоятельствам, рискам и угрозам. Со мной давно произошла профессиональная деформация: работая всю жизнь в политике и журналистике, я научилась не верить ни одному источнику. Допустить, что происходящее — истинно, я могу лишь после того, как убежусь в этом лично.

Итак, мне было важно увидеть своими глазами, как живет Киев. В тревоге или спокойствии? В напряжении или в безразличии? В достатке или в растущей пропасти между богатыми и бедными? Вопрос за вопросом, километр за километром пролетели все тридцать часов пути. Легкая дорога по Эстонии, Латвии, Литве, Польше… Потом прохождение границы — как вспышка, быстрое, минутное. А дальше… А дальше голова пошла кругом от осознания того, что я — дома.

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