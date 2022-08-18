МНЕНИЕ | Русская рулетка

8 июля, спустя четыре месяца после отъезда в Эстонию, я приехала в Киев на неделю. Я очень долго ждала этой поездки, представляла ее и ни минуты не сомневалась, что приеду в родной город вопреки всему. Вопреки обстоятельствам, рискам и угрозам. Со мной давно произошла профессиональная деформация: работая всю жизнь в политике и журналистике, я научилась не верить ни одному источнику. Допустить, что происходящее — истинно, я могу лишь после того, как убежусь в этом лично.