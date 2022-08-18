МНЕНИЕ | Алексей Арестович: вы - слабые(3)
Вы слабые.
Пыжиться можно сколько угодно, но вы - слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением - и самые глупые.
Вы не блистали умом и силой и в мирное время, а когда пришла война решили, что теперь ваши глупость и слабость оправданы. Что теперь правы вы, что теперь ваше время пришло.
Что теперь можно выплеснуть эмоции, и включить отмену по полной. Что за это теперь ещё похвалят. Что теперь можно сбиться в стаю, и силы прибавятся. А прибавилось только дури.
Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать - решение для устрицы.
Ваша слабость - это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, беларусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров.
Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием - и не станут. Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов или даже перенаправить к нам. А теперь вам самим придется оплатить эти ресурсы.
За вашу слабость и глупость заплатят тысячами жизней ваши близкие и родные. А может быть и вы.
Те самые, именем которых, мертвых и живых, вы пытаетесь оправдать свое право не напрягаться, не думать, не различать.
Произойдёт ровно то, из-за чего вы сегодня выбрали усилить свою слабость и глупость, только в большей степени. Не сейчас, так потом - во время следующего раунда, во время событий внутри в самой РФ и Беларуси, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым.
Или вы думаете этой войной исчерпается все?..
Вы выбрали ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать. Простые реакции - сложные последствия.
Официальное определение „слабости“ из оперативного словаря - „действия против наилучшего решения в данной ситуации“.
Для того, чтобы компенсировать свою слабость, вы занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях. Ах, мы самые смелые. Ах, мы самые креативные. Ах, мы самые победительные. Ах, у нас единственный в мире язык, где можно составить рассказ, где все слова начинаются на букву „п“.
Ваши мозги эксплуатируют дилеры общественного мнения, которые быстро смекнули - что сейчас лучше продаётся. И это ещё один признак - глупости. Вашей. За которую вы заплатите ровно тем, от чего сейчас страдаете.
Таков путь слабых и глупых - бесконечно воспроизводить ситуацию, закрепляющую их слабость и глупость. Этот путь вы выбрали сами. Вам и расхлёбывать.
Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. Тридцать лет Кремль искал способы нас упростить и отупить, а вы сделали это за него сами - за полгода.
Некоторые из вас отрастили бороды, ушли на войну, и подумали, что сейчас самое время для лозунгов. Но вы не умеете воевать. Умеющий воевать не отдает противнику ресурсы - он забирает их у него. Вы взялись бороться с противником, который в десятки раз мощнее по потенциалу, и - добровольно добавили ему потенциал.
Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность - войной. Ах, мы страдаем. Значит нам теперь можно - не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех - одним миром.
Вы понадеялись, что война все спишет. Она все оставит. Но спишет вас.
Мужчина не тот, кто умеет воевать. А тот, кто знает, кто его враг.
Вы знаете - кто ваш злейший враг?
Вы.