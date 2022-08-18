МНЕНИЕ | Алексей Арестович: вы - слабые

Вы слабые.

Пыжиться можно сколько угодно, но вы - слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением - и самые глупые.

Вы не блистали умом и силой и в мирное время, а когда пришла война решили, что теперь ваши глупость и слабость оправданы. Что теперь правы вы, что теперь ваше время пришло.

Что теперь можно выплеснуть эмоции, и включить отмену по полной. Что за это теперь ещё похвалят. Что теперь можно сбиться в стаю, и силы прибавятся. А прибавилось только дури.

Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать - решение для устрицы.

Ваша слабость - это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, беларусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров.

Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием - и не станут. Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов или даже перенаправить к нам. А теперь вам самим придется оплатить эти ресурсы.

За вашу слабость и глупость заплатят тысячами жизней ваши близкие и родные. А может быть и вы.

Те самые, именем которых, мертвых и живых, вы пытаетесь оправдать свое право не напрягаться, не думать, не различать.

Произойдёт ровно то, из-за чего вы сегодня выбрали усилить свою слабость и глупость, только в большей степени. Не сейчас, так потом - во время следующего раунда, во время событий внутри в самой РФ и Беларуси, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым.

Или вы думаете этой войной исчерпается все?..

Вы выбрали ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать. Простые реакции - сложные последствия.

Официальное определение „слабости“ из оперативного словаря - „действия против наилучшего решения в данной ситуации“.