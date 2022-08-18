ВИДЕО | Вышел трейлер художественного фильма „Калев“ о событиях 1991 года

„Калев“ - это история о напряженном пути к победе легендарной эстонской баскетбольной команды в последнем чемпионате разваливающегося Советского Союза.

Непредсказуемые настроения соотечественников, беспощадные соперники и неспокойные времена чередуются с жаркими баталиями на баскетбольной площадке. Фильм основан на реальных событиях 1991 года.

Главные герои „Калева“ - пылкий капитан Айвар, целеустремленный молодой игрок Герт и строгий главный тренер.

Реймо Сагор, Михкель Кууск, Вейко Порканен, Кристьян Сарв, Отт Картау, Ховард Фрайер и многие другие сыграют в фильме лучших игроков того времени. Майт Мальмстейн и Прийт Выйгемаст исполнят роли главного тренера и помощника тренера.

Лучших спортсменов и тренеров играют Реймо Сагор, Майт Мальмстей, Прийт Выйгемаст, Михкель Кууск, Вейко Порканен, Кристьян Сарв, Отт Картау и многие другие.

Режиссер Ове Мустинг, оператор Рейн Котов, художник Тийу-Анн Пелло, композитор Михкель Зильмер, продюсеры Пилле Рюнк и Мария Авдюшко.

Художественный фильм произведен компаниями Allfilm и Ugri Film, дистрибьютором Hea Film.

На экраны эстонских кинотеатров „Калев“ выйдет 23 сентября.

Производство фильма поддержали Эстонский институт кино и Эстонский культурный фонд, а Кристьян Раху выступил в качестве крупнейшего частного спонсора. Прийт Койт, Alexela, Cramo, Riia Filmifond, Golden Club и др. также внесли свой вклад.