Washington Post: как США в октябре 2021 года пытались помешать России напасть на Украину

Американская разведка знала не только о расположении российских войск и стратегии российской армии, но и, например, о том, что Путин резко увеличил военные расходы в ущерб другим — в том числе в ущерб борьбе с последствиями пандемии. Это говорило о том, что он всерьез готовится к войне, а не просто угрожает, как в апреле 2021 года, когда российские войска сначала собрались у украинских границ, а потом отошли от них. Вскоре после этого, в июне 2021-го, Байден и Путин провели встречу в Женеве и описали ее результаты как конструктивные. На тот момент напряжение вокруг Украины уже росло, но в США считали, что его можно снизить. К концу лета это мнение изменилось.

Согласно разведданным, Россия планировала вторгнуться зимой (танкам легче двигаться по промерзшей почве) одновременно с нескольких направлений, захватить Киев в течение трех-четырех дней (при необходимости убив президента Украины Владимира Зеленского) и установить там марионеточное правительство. Спустя считаные недели от Украины должна была остаться только часть территории на западе, где, по мнению президента России Владимира Путина, „живут неисправимые неонацисты-русофобы“, пишет WP.

В октябре 2021 года в Белом доме прошло совещание, посвященное скоплению российских войск у границ Украины. На нем присутствовали президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, их советники по национальной безопасности, представители военного командования и руководители спецслужб США. Они представили Байдену спутниковые снимки, перехваченные переговоры, донесения агентов и другие свидетельства того, что Россия не просто блефует, а действительно планирует напасть на Украину.

Власти США пришли к выводу, что Россия собирается напасть на Украину, примерно за пять месяцев до начала войны. Пытаясь этому помешать, Белый дом пошел на необычный шаг и рассекретил свои разведданные о готовящемся вторжении. Однако эти прогнозы встретили со скепсисом как в Европе, так и в самой Украине. Американское издание The Washington Post (WP) выпустило большой материал о том, как США узнали о подготовке России к нападению на Украину и как реагировали на это, пытаясь и помешать планам Владимира Путина, и избежать прямого военного столкновения с Россией. Материал основан на интервью более чем с 30 официальными лицами из США, Украины и стран ЕС, а также с чиновниками блока НАТО.

В пользу того, что его надо изменить, говорили не только данные о российской армии, но и выводы о личности самого Путина. WP передает заключения американских аналитиков о его картине мира в тот момент примерно так: он зациклен на Украине и считает ее отторгнутой частью России, которую необходимо вернуть; из-за сближения Украины с Западом окно для ее возврата закрывается; Запад разобщен и ослаблен (Европа занята борьбой с последствиями пандемии, а США уязвлены позорным выводом войск из Афганистана и в ближайшее время не захотят ввязываться в новые войны); все это заставляет рискнуть.

США предупредили об угрозе масштабной войны союзников по НАТО и Украину. И там и там нашлись те, кто в это не поверил

Выслушав мнения членов своей команды о том, что Россия собирается напасть на Украину, Байден поручил действовать в двух направлениях — проинформировать Украину и союзников по НАТО об ожидаемом конфликте и предупредить Россию о его последствиях. В начале ноября в Москву прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс, который в 2005-2008 годах был американским послом в России и имел самые прямые контакты с Путиным из всех членов администрации Байдена.

Бернс поговорил с российским президентом по телефону из офиса его помощника Юрия Ушакова. Путин, который тогда был в Сочи, повторил свои претензии насчет расширения НАТО, пренебрежительно отозвался о Зеленском и не стал отрицать американские разведданные. При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, с которым Бернс встретился позднее, казалось, был удивлен тем, что директор ЦРУ приехал к нему с предостережением относительно вторжения в Украину. После визита в Москву Бернс решил, что Путин еще не принял окончательного решения, но это его не успокоило. „Степень моих опасений только выросла“, — цитирует Бернса WP.

Общаться с союзниками по НАТО отправилась директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. В середине ноября в Брюсселе она поделилась с ними частью американских разведданных. Члены НАТО разделились на три лагеря. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, сочли, что Путин блефует; кроме того, они выразили недоверие американским разведданным. Страны Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к НАТО относительно недавно, решили, что российская агрессия если и будет, то ограниченная. Только Великобритания и страны Балтии действительно поверили в возможность полномасштабного вторжения.

Опасаясь утечек, власти США стараются не раскрывать источники своих разведданных даже союзникам по НАТО. Не раскрыли они все карты и властям Украины. В ноябре, когда Бернс беседовал с Путиным, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Зеленским и проинформировал его о планах России. Президент Украины отнесся к этому серьезно. Но в дальнейшем, отвечая на вопросы журналистов о планах России напасть на Украину, Зеленский скорее пытался успокоить волнение. Позднее его будут обвинять в том, что он недооценил угрозу, а сам он скажет, что не хотел раздувать панику.