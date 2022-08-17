Управы столичных районов Ласнамяэ и Хааберсти вновь придут во дворы к жителям(3)
Сотрудники управ столичных районов Ласнамяэ и Хааберсти будут встречаться с жителями на местах.
С 15 августа управа района Ласнамяэ продолжает дворовые встречи с жителями, которые были начаты весной 2022 года. С учетом того, как много людей живет в Ласнамяэ, управа планирует охватить все дворы района в течение нескольких лет.
„После вступления в должность старейшины я не раз говорила, что для меня очень важно сотрудничество с местными жителями. Весенние встречи оказались чрезвычайно популярными и продуктивными, что мотивировало нас продолжить этот проект“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что благодаря полученному весной опыту концепция несколько изменена, но в целом районная управа движется в том же темпе дальше.
Осенние собрания будут проходить по вторникам до 18 сентября. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ готова продолжить встречи и после 18 сентября. На данный момент встречи запланированы с жителями улиц Асундусе, Юмера, Синимяэ и Катлери. Более подробную информация о встречах жители вышеперечисленных улиц получат позже.
Чтобы сделать встречу еще более приятной, управа района Ласнамяэ предложит небольшой перекус.
Управа района Хааберсти начинает приём в выездных конторах
Выездная контора управы района Хааберсти будет работать начиная со следующей недели до 5 октября по понедельникам и средам. Приём пройдёт во всех дворах и в частном секторе Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса и Астангу.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова приём жителей в выездной конторе предоставит возможность всем желающим поговорить с работниками управы недалеко от дома. „В рамках выездной конторы можно прямо на месте поговорить с нужным вам чиновником и сразу показать какие есть проблемы в той или иной части района“, - сказал старейшина.
„В выездные конторы приглашаются все жители района, на месте можно будет поговорить со мной, а также с работниками социального отдела и отдела коммунального хозяйства, также на месте будет архитектор и, по возможности, работники дневного центра, молодежного центра, представители полиции и муниципальной полиции“, - сказал Сильянов и добавил, что жители могут прийти и в другой двор, если по времени работа выездной конторы в их дворе им не подходит.
График работы выездной конторы управы района Хааберсти:
В понедельник, 22 августа в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 и 134. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 124.
В понедельник, 22 августа в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и 108. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 100.
В среду, 24 августа в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 и86. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 82.
В среду, 24 августа в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 и66. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 62
В субботу, 27 августа с 14.00 до 15.00 в выездную контору управы ждут жителей Вескиметса и Мустйыэ. Палатка управы будет находиться на площадке для досуга Вескиметса-Мустйыэ.
В субботу, 27 августа с 16.00 до 17.30 в выездную контору управы ждут жителей Какумяэ, Пикалийва и Тискре. Палатка управы будет находиться в гавани Хавен Какумяэ
В понедельник, 29 августа в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 40.
В понедельник, 29 августа в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18 и 20. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 4.
В среду, 31 августа в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 и 150. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 146.
В среду, 31 августа в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 203, 201, 199, 197, 195, 193, 189, 187, 185, и 181. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 193.
В понедельник, 5 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Эхитаяте теэ 111, 113 и115. Палатка управы будет находиться во дворе возле Эхитаяте теэ 113.
В понедельник, 5 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 23. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 7.
В среду, 7 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 и 47. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 43.
В среду, 7 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 и 65. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 59.
В понедельник, 12 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 67, 69, 71, 73 75, 77, 79, 81, 83 и 85. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 71.
В понедельник,12 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 и 109. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 99.
В среду, 14 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 111, 113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121, 123 и Палдиское шоссе 189, 191, 193, 195 и 197. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 113a.
В среду, 14 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 125, 127, 129, 131 и Палдиское шоссе 183, 185, 187, 199a, 201 и 209. Палатка управы будет находиться во дворе возле Палдиское шоссе 183.
В понедельник, 19 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 133, 135, 137 и Палдиское шоссе 173, 175, 177, 179 и 181. Палатка управы будет находиться во дворе возле Палдиское шоссе 175.
В понедельник, 19 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 139, 141, 143, 145,147 и Палдиское шоссе 167, 169 и 171.Палатка управы будет находиться во дворе возле Палдиское шоссе 167.
В среду, 21 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 149, 151, 153 и Палдиское шоссе 155, 157, 159, 161, 163 и 165. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 149.
В среду, 21 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 173, 175 и Улица Паэвалилле 2, 3, 4, 9 и 15. Палатка управы будет находиться во дворе возле ул. Паэвалилле 9.
В понедельник, 26 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ярвеотса теэ 35, 35a, 35b, 37, 39, 41, 43, 45 и 47. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ярвеотса теэ 47.
В понедельник, 26 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ярвеотса теэ 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27 и 29. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ярвеотса теэ 29.
В среду, 28 сентября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Палдиское шоссе 225 и Ярвеотса теэ 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ярвеотса теэ 13.
В среду, 28 сентября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ярвеотса теэ 2 и Палдиское шоссе 227 и 225a. Палатка управы будет находиться во дворе возле Ярвеотса теэ 2.
В понедельник, 3 октября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Ул. Астангу 48, 50a/1, 50a/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 и 72. Палатка управы будет находиться во дворе возле ул. Астангу 68.
В понедельник, 3 октября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов ул. Астангу 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44 и Ялама 1, Тагала 10 и Мооналао 7 и 11. Палатка управы будет находиться во дворе возле ул. Астангу 21/3.
В среду, 5 октября в 16.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Палдиское шоссе 85 и Рыйка 17, 23a и 33. Палатка управы будет находиться во дворе возле Палдиского шоссе 85.
В среду, 5 октября в 17.30 в выездную контору управы ждут жителей домов Палдиское шоссе 77a и ул. Пирни 2, 4, 6 и 6A. Палатка управы будет находиться во дворе возле ул. Пирни 2.