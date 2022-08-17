Управы столичных районов Ласнамяэ и Хааберсти вновь придут во дворы к жителям



С 15 августа управа района Ласнамяэ продолжает дворовые встречи с жителями, которые были начаты весной 2022 года. С учетом того, как много людей живет в Ласнамяэ, управа планирует охватить все дворы района в течение нескольких лет.





„После вступления в должность старейшины я не раз говорила, что для меня очень важно сотрудничество с местными жителями. Весенние встречи оказались чрезвычайно популярными и продуктивными, что мотивировало нас продолжить этот проект“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что благодаря полученному весной опыту концепция несколько изменена, но в целом районная управа движется в том же темпе дальше.



Осенние собрания будут проходить по вторникам до 18 сентября. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ готова продолжить встречи и после 18 сентября. На данный момент встречи запланированы с жителями улиц Асундусе, Юмера, Синимяэ и Катлери. Более подробную информация о встречах жители вышеперечисленных улиц получат позже.





Чтобы сделать встречу еще более приятной, управа района Ласнамяэ предложит небольшой перекус.

Управа района Хааберсти начинает приём в выездных конторах

Выездная контора управы района Хааберсти будет работать начиная со следующей недели до 5 октября по понедельникам и средам. Приём пройдёт во всех дворах и в частном секторе Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса и Астангу.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова приём жителей в выездной конторе предоставит возможность всем желающим поговорить с работниками управы недалеко от дома. „В рамках выездной конторы можно прямо на месте поговорить с нужным вам чиновником и сразу показать какие есть проблемы в той или иной части района“, - сказал старейшина.