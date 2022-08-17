ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (174-й день) | Российские войска добились частичного успеха по двум направлениям

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ



— На Харьковском направлении противник нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего

— На Славянском направлении противник пытался вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются

— На Краматорском направлении россияне решили перейти в наступление под Спорным, понесли потери и отступили

— На Бахмутском направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются

— На Новопавловском и Запорожском направлениях против вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки

— На Южнобужском направлении россияне нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские военные изрядно проредили порядки россиян и заставили врага бежать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что позиции украинской армии по всей линии фронта обстреливаются российскими войсками по 700-800 раз в день



Таким образом, армия РФ ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

Канцлер Германии заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира „на разумных условиях“, заявил Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. По мнению канцлера, это не произойдет в обозримом будущем, но Западу все равно нужно вести прямые переговоры с Россией.

Ни одна система залпового огня HIMARS в Украине не уничтожена, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников