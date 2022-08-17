ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (174-й день) | Российские войска добились частичного успеха по двум направлениям
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
— На Харьковском направлении противник нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего
— На Славянском направлении противник пытался вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются
— На Краматорском направлении россияне решили перейти в наступление под Спорным, понесли потери и отступили
— На Бахмутском направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются
— На Новопавловском и Запорожском направлениях против вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки
— На Южнобужском направлении россияне нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские военные изрядно проредили порядки россиян и заставили врага бежать
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что позиции украинской армии по всей линии фронта обстреливаются российскими войсками по 700-800 раз в день
Таким образом, армия РФ ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов.
Канцлер Германии заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира „на разумных условиях“, заявил Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. По мнению канцлера, это не произойдет в обозримом будущем, но Западу все равно нужно вести прямые переговоры с Россией.
Ни одна система залпового огня HIMARS в Украине не уничтожена, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников
При обстреле поселка Первомайск в самопровозглашенной ЛНР погиб мирный житель. Три человека ранены — среди них четырехлетний ребенок
В результате ночного обстрела Одесской области российскими войсками произошел пожар. Ранения получили четыре человека
Одесскую область атаковали в ночь на среду ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщает оперативное командование „Юг“.
Глава Краснодара в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Харьковской области
Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Соловьев. Два анонимных источника в мэрии Краснодара подтвердили эту информацию изданию „Кавказ.Реалии“.
В декабре 2021 года в отношении Алексеенко было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
В оккупированном Мелитополе произошел взрыв около здания военной комендатуры, сообщает мэр города Иван Федоров
Накануне он сообщал о о взрывах в районе городской подстанции. После этого, как утверждалось, в Мелитополе было прервано вещание российского телевидения.
В Смоленской области проводят „плановую тренировку“ по вручению повесток гражданам в запасе
Как отмечается, тренировка проводится „в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы“
У Черноморского флота РФ новый командующий — Виктор Соколов
РИА Новости Крым передает, что членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего, вице-адмирала Виктора Соколова. Агентство ссылается на анонимные источники, которые утверждают, что назначение было непубличным.
Украинские власти и СМИ сообщают об уничтожении российской военной базы в Новой Каховке
Пресс-служба ВСУ и государственная пограничная служба отчитались об уничтожении базы российских войск в Новой Каховке Херсонской области, передает „Би-би-си“. По оценке украинской стороны, на базе погибли около 10-15 российских военнослужащих.
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Завтра Гутерриш встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом, говорится в заявлении его пресс-службы.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
На Харьковском направлении российские войска попытались прорвать оборону ВСУ в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, но успеха не имели и отошли.
На Славянском направлении противник пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха также не имел и отошел.
На Краматорском направлении российские войска безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.
На Авдеевском направлении войска РФ „имеют частичный успех в направлении населенного пункта Опытное“.
Также „частичного успеха“ россияне добились в направлении Новомихайловки Донецкой области, но попытка продвижения в направлении Шевченко провалилась.