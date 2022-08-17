Военный дневник
17.08.2022, 22:21

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (174-й день) | Российские войска добились частичного успеха по двум направлениям

 
Российский солдат в Северодонецке
Российский солдат в Северодонецке
ФОТО: OLGA MALTSEVA | AFP

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

— На Харьковском направлении противник нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Россияне дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего

— На Славянском направлении противник пытался вести наступательный бой в районе Богородичного, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются

— На Краматорском направлении россияне решили перейти в наступление под Спорным, понесли потери и отступили

— На Бахмутском направлении противник вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются

— На Новопавловском и Запорожском направлениях против вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки

— На Южнобужском направлении россияне нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские военные изрядно проредили порядки россиян и заставили врага бежать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что позиции украинской армии по всей линии фронта обстреливаются российскими войсками по 700-800 раз в день

Таким образом, армия РФ ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

Канцлер Германии заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира „на разумных условиях“, заявил Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. По мнению канцлера, это не произойдет в обозримом будущем, но Западу все равно нужно вести прямые переговоры с Россией.

Ни одна система залпового огня HIMARS в Украине не уничтожена, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников

При обстреле поселка Первомайск в самопровозглашенной ЛНР погиб мирный житель. Три человека ранены — среди них четырехлетний ребенок

В результате ночного обстрела Одесской области российскими войсками произошел пожар. Ранения получили четыре человека

Одесскую область атаковали в ночь на среду ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщает оперативное командование „Юг“.

Глава Краснодара в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Харьковской области

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Соловьев. Два анонимных источника в мэрии Краснодара подтвердили эту информацию изданию „Кавказ.Реалии“.

В декабре 2021 года в отношении Алексеенко было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв около здания военной комендатуры, сообщает мэр города Иван Федоров

Накануне он сообщал о о взрывах в районе городской подстанции. После этого, как утверждалось, в Мелитополе было прервано вещание российского телевидения.

В Смоленской области проводят „плановую тренировку“ по вручению повесток гражданам в запасе

Как отмечается, тренировка проводится „в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы“

У Черноморского флота РФ новый командующий — Виктор Соколов

РИА Новости Крым передает, что членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего, вице-адмирала Виктора Соколова. Агентство ссылается на анонимные источники, которые утверждают, что назначение было непубличным.

Украинские власти и СМИ сообщают об уничтожении российской военной базы в Новой Каховке

Пресс-служба ВСУ и государственная пограничная служба отчитались об уничтожении базы российских войск в Новой Каховке Херсонской области, передает „Би-би-си“. По оценке украинской стороны, на базе погибли около 10-15 российских военнослужащих.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Завтра Гутерриш встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом, говорится в заявлении его пресс-службы.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

На Харьковском направлении российские войска попытались прорвать оборону ВСУ в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалеевка, но успеха не имели и отошли.

На Славянском направлении противник пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха также не имел и отошел.

На Краматорском направлении российские войска безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Авдеевском направлении войска РФ „имеют частичный успех в направлении населенного пункта Опытное“.

Также „частичного успеха“ россияне добились в направлении Новомихайловки Донецкой области, но попытка продвижения в направлении Шевченко провалилась.

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