С завтрашнего дня некоторые грузовые автомобили временно не смогут пересекать границу в Нарве

Транспорт будут перенаправлять на пункты пропуска Лухамаа и Койдула. Для остальных грузовых автомобилей изменится маршрут следования к пограничному пункту. Грузовики, следующие из зоны ожидания Силламяэ будут направлены сначала в объезд через Рийгикюла на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу, а после на улицу Сепа и Вестервалли. Грузовые автомобили, двигающиеся из зоны ожидания Transservis-N будут двигаться на пограничный пункт по маршруту Тиймана – Таллиннское шоссе – Кангеласте – Раквере – Сепа – Вестервалли.

„Это решение длительное время обсуждалось с Департаментом полиции, Налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания, строителями и городскими специалистами. Проведенные контрольные испытания показали, что негабаритный транспорт не сможет проехать в ворота пограничного пункта на этапе реконструкции улицы Тулевику, - сказал старший специалист по охране правопорядка Нарвы Дмитрий Дьяков. - Из-за кризиса на рынке строительных материалов сроки реализации двух крупных инфраструктурных проектов сдвинулись и реализовать их последовательно друг за другом на данный момент не получается, поэтому необходимо находить компромиссное решение в части временной организации движения.“

Кроме этого, на время проведения работ будет запрещена остановка автомобилей, кроме транзитного транспорта, на участке улицы Вестервалли от перекрестка с улицей Лаврецова до перекрестка с улицей Тулевику. Следует соблюдать знаки организации движения. Другим способом обеспечить безопасный въезд и выезд с пограничного пункта представляется невозможным.

Изменения в организации движения произойдут примерно на 2.5–3 месяца. Если строительные работы закончатся раньше, прежний порядок движения будет незамедлительно восстановлен.