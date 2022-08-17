Местные знаменитости сыграют в футбол с журналистами

За команду „Все звёзды“ заявлены: продюсер и ютубер Андрей Зевакин, рэпер Виллемдриллем, певец Мяртен Мяннисте, актеры Кристьян Юкскюла и Микк Юрьенс, тренер по фристайлу Михкель Устав и другие.

Развлекательный футбольный матч начнется в 18:00. А в 19:30 на поле выйдут легенды сборных Эстонии и Финляндии с участием многих известных игроков сборной Эстонии, которая отмечает 30 - летие со дня воссоздания национальной сборной Эстонии, а также конец профессиональной карьеры для Энара Яагера, Дмитрия Круглова и Александра Дмитриева. Билеты на матч можно приобрести в Piletilevi, а выручка от продажи билетов пройдёт эстонским футбольным клубам на покупку AED.