Местные знаменитости сыграют в футбол с журналистами
В пятницу, 19 августа, на стадионе „А. Ле Кок Арена“ состоится зрелищный футбольный матч, в котором команда спортивных журналистов „Космос“ сразится с командой „Все звезды“, состоящей из людей из разных слоев общества.
За команду „Все звёзды“ заявлены: продюсер и ютубер Андрей Зевакин, рэпер Виллемдриллем, певец Мяртен Мяннисте, актеры Кристьян Юкскюла и Микк Юрьенс, тренер по фристайлу Михкель Устав и другие.
В составе спортивных журналистов сыграет: Отт Ярвела, Андрес Вахер, Каспер Элиссаар, Рауль Ойассаар, Тийт Ляэне, Дебора Саарнак и др.
Развлекательный футбольный матч начнется в 18:00. А в 19:30 на поле выйдут легенды сборных Эстонии и Финляндии с участием многих известных игроков сборной Эстонии, которая отмечает 30 - летие со дня воссоздания национальной сборной Эстонии, а также конец профессиональной карьеры для Энара Яагера, Дмитрия Круглова и Александра Дмитриева. Билеты на матч можно приобрести в Piletilevi, а выручка от продажи билетов пройдёт эстонским футбольным клубам на покупку AED.
Состав команды „Все звёзды“:
Андрей Зевакин (Ютубер)
Робин Валтинг (Ютубер)
Мяртен Мяннисте (певец)
Кристьян Юкскюла (актер)
Микк Юрьенс (актер)
Рауно Паррас (президент Эстонского союза хоккея)
Тармо Круузимяэ (депутаты Рийгикогу)
Юсс Хаасма (актер театра, кино и телевидения)
Мадис Аэсма (радиоведущий)
Мика Керянен (детский писатель)
Михкель Устав (тренер по фристайлу)
Виллемдриллем (рэпер)
Вадим Белобровцев (вице-мэр Таллинна)
Маргус Адер (биатлонист)
Дмитрий Дмитриев (Член Рийгикогу)
Каспар Таммист (руководитель фестиваля мнений)
Каур Кокк (кинорежиссер)
Команда спортивных журналистов „Космос“:
Расмус Ваттер (Delfi)
Дебора Саарнак (ERR)
Кристофер Крутто (Postimees)
Mart Treial (Õhtuleht)
Вильяр Воог (Õhtuleht)
Хиндрек Пярг (Õhtuleht)
Андриан Череменин (ERR)
Хор Кристьяна Реммеля (Soccernet.ee)
Каспер Элиссаар (Soccernet.ee)
Отт Ярвела (Soccernet.ee)
Лаура Яансен (Soccernet.ee)
Крис Ильвес (Soccernet.ee)
Рауль Оджассаар (журнал „Jalka“)
Расмус Райдла
Ивар Лепик
Оливер Джейкобсон (Легенда „Cosmosa“)
Андрес Вахер (Легенда „Cosmosa“)
Тийт Ляэне (Вооремаа)