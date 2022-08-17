КОЛОНКА RusDelfi | От сноса Нарвского танка не выиграл никто

Вчера, спустя пару месяцев неопределенности, всего лишь за полдня Нарвский танк был снят с постамента и увезен в военный музей в Виймси. Все прошло мирно — это главное отличие и от событий в Лихула в 2004 году, и от событий в Таллинне в 2007 году, когда во время демонтажа памятников начинались столкновения между полицией и протестующими. Этот факт свидетельствует о прозрении эстонского государства и всего общества, потому что главной задачей в этой истории было — не допустить насилия.

Невозможно разделить радость тех, кто отмечает снос танка как победу. Время и контекст для этого неподходящие, и нужно понимать, что нынешний путинский режим в России ищет всяческие способы, чтобы расколоть эстонское общество по языковому и этническому принципу, разжигать конфликты, чтобы реализовать свои имперские захватнические амбиции. Так же невозможно разделить и чувство обиды людей, которые теперь всячески ее демонстрируют, — танк как символ агрессии совершенно не подходит для увековечивания памяти погибших на войне. Для большинства жителей Эстонии танк с красной звездой на башне — символ оккупации 1940 года и страданий, потому что Эстония, как и ряд других стран Восточной и Центральной Европы, была захвачены именно при помощи таких танков. Если еще можно было поспорить о значении и искуственной ценности Бронзового солдата, то в случае с Нарвским танком это невозможно.

Однако снос танка нельзя считать какой-то большой победой эстонского правительства, потому что правы те люди, которые говорят, что в нашей стране есть более важные проблемы, чем памятники в Нарве. И все же эстонское правительство постаралось найти решение, которое исключило вспышку насилия. Нельзя сказать, что городская власть правильно действовала в этой ситуации. Причина, по которой вспыхнули конфликты вокруг Лихулаского памятника, Бронзового солдата и Нарвского танка, заключается в совершенном бездействии и противоречивых заявлениях местной власти.

Нарвские политики в очередной раз доказали, что неспособны на решительные действия и не хотят брать ответственность. Городское собрание Нарвы сперва обещало снести памятник самостоятельно, но затем отказалось от этих слов и обещание не выполнило. Это и есть ответ на вопрос, почему танк увезли в Виймси, а не во двор Нарвского музея или к мемориалу Синимяэ, что, вероятно, устроило бы местных людей больше, чем его новое местонахождение.