Навальный раскритиковал страны Запада за политику в отношении российских олигархов

Навальный показывает Instagram дочери Манасира, свободно путешествующей по Европе. Также, по его словам, продолжает пользоваться квартирой в Париже дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова, переоформив недвижимость на мать с другой фамилией. Также яхта Дмитрия Медведева, известного в последнее время крайне милитаристскими высказываниями, переписана на „случайную фирму“ и не попадает под санкции.

Не находится под санкциями также и владелец „Норникеля“ Владимир Потанин (за исключением британских), крупные бизнесмены Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, подрядчик по строительству „дворца Путина“ Зияд Манасир, также фигурирующий в расследовании про Миллера.

По словам Навального, в отличие от эмбарго на нефть и газ, введение персональных санкций — достаточно простое средство давления на российский режим.

С другой стороны, под санкциями США до сих пор не находится Роман Абрамович, согласно расследованию OCCRP, десять лет поставлявший продукцию российской армии (поставляет ли сейчас, неизвестно из-за засекреченных документов).

Далее Навальный приводит ряд примеров. В частности, под европейскими санкциями до сих пор не находится герой одного из недавних расследований Фонда борьбы с коррупцией (власти РФ внесли эту организацию в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) (власти РФ внесли эту организацию в реестр причастных к терроризму и экстремизму), председатель правления „Газпрома“ Алексей Миллер. Навальный заявляет, что Миллер „растащил Газпром и спонсирует теперь путинскую семью и любовниц“.

„Смотрите, какая ситуация. С одной стороны, на уровне Европа рламента, Конгресса и Сената США , национальных парламентов есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны, — говорится в тексте. — А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Просто ничего не происходит. Громкие заявления лидеров есть, а решения где-то застревают“.

„Война Путина с Украиной идет уже полгода. С первого дня лидеры Запада твердо заявили, что путинских олигархов и коррупционеров ждут неминуемые санкции и на этот раз они точно не отвертятся. Отвертелись“, — пишет он.

„Здесь не надо ничего, кроме политической воли, — пишет он. — Ну и отказа слушать нанятых юристов и лоббистов, которые ходят по кабинетам и угрожают исками. Или, того хуже, предлагают чиновникам будущее партнерство в своих юридических фирмах в обмен на особое отношение к их клиенту“.

„Как еще мне объяснить, что под санкции пока попало мизерное количество олигархов и коррупционеров, но уже началось обсуждение, что их надо вывести? Мол, они попали по ошибке“, — недоумевает Навальный.

Политик замечает, что из 200 богатейших россиян по версии Forbes, под санкциями США, ЕС либо Великобритании сейчас находится 46 человек. „По-моему, это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов“, — замечает он.

В заключение Навальный призывает избирателей и депутатов западных стран усилить давление на чиновников и „заставить их перестать заниматься демагогией“, а также поддержать составленный соратниками Навального „Список коррупционеров и разжигателей войны“ из 6 тысяч человек.

„Они ненавидят Запад? Так пусть не ездят туда!“ — резюмирует Навальный.

22 марта, Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии приговорил оппозиционера Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Суд также назначил Навальному штраф в 1,2 миллиона рублей. Прокуратура просила назначить политику наказание в виде 13 лет лишения свободы. Он своей вины не признал и назвал дело против себя сфабрикованными.

Алексея Навального обвиняли в мошенничестве (159 УК) и двум эпизодам неуважения к суду (297 УК). Один касался оскорбления судьи, а другой — участников процесса. А именно — судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова — внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого политика судили в начале 2021 года.

25 января власти России внесли оппозиционера Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов. В сентябре прошлого года против него было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

Алексей Навальный с февраля 2021 года отбывает 2,5-летний срок во Владимирской колонии за нарушение правил отбывания условного наказания по делу „Ив Роше“. Это дело о мошенничестве было возбуждено в конце 2012 года против Алексея Навального и его брата Олега.

Алексея Навального задержали 17 января 2021 года после того, как он вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления.