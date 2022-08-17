ВИДЕО | „У нас в каждой семье есть погибшие на войне. Как вы считаете, больно?“ - женщина из Нарвы о сносе памятников Второй мировой

„У правительства не было выбора, если бы оно это не сделало, то это сплотило бы местных путинистов, - сказал RusDelfi пенсионер из Нарвы. - Молодые растущие поколения не будут уже охвачены этой пропагандой“.

„Сносить памятники нельзя, ни в одной стране это не делается, насколько я знаю, - делится своим мнением мужчина, он приехал к обелиску рядом с Темным садом, после того как с него сняли красную звезду и заменили табличку. - Даже немецкие памятники у нас уважают, не сносят. Если это делают, то сначала надо было как-то объяснить, почему это делается, с какой целью, согласен тот город, где это происходит, не согласен, как-то уведомить людей заранее, а не то, что с утра просто резко приехала техника, все снесла, убрала, я считаю, так не делается, это память людей“.

„Думаю, что символы, такие как серп и молот, георгиевские ленты во всем мире сейчас считаются недопустимыми, свастика недопустима уже давно, - говорит руководитель Нарвского общества охраны памятников Сергей Цветков. - Я не вижу разницу между этими символами. Думаю, это неважно, важно то, что мы не должны забывать жертвы, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, не нужно героизировать тех, кто оккупировал нашу страну. Я говорил, что его [танк] лучше в музей Синимяэ перевезти. Думаю, это на совести городского собрания, решения не состоялись никакие, а могли бы быть“.

„Это память, с этим нельзя бороться, - говорит на месте, где раньше стоял памятник-танк, женщина, единственная, кто согласился поговорить с корреспондентом там. - Это память о победе над фашизмом, это не связано с Украиной, как сейчас говорят. У нас в каждой семье есть погибшие на войне. Как вы считаете, больно? Поэтому весь народ и вышел“.

Подробнее, о чем говорят жители Нарвы, выражая свое мнение и чувства о переносе танка и сносе ряда памятников, смотрите в видео.



