Отт Тянак: в Бельгии все силы нашей команды пойдут на поддержку другого гонщика

Тесты для бельгийского этапа начались сразу после Ралли Финляндии. „Команда не смогла работать над предназначенной для асфальтовой трассы машиной после Хорватии из-за различных более серьезных проблем, поэтому мы пытаемся взять лучшее от текущей ситуации“, — сказал Тянак.

По словам Эстонского мастер-гонщика, бельгийское ралли, которое во второй раз в этом году включено в календарь Кубка мира, является самым компактным и удобным для водителя за весь год. „Испытания проходят близко друг к другу и в то же время находятся рядом с ремонтным парком“, — отметил он. „Само ралли, конечно, непростое, много „срезов“ и много перекрестков, где довольно легко заблудиться. Также много перепадов грунта, о которых можно узнать только с опытом, так что в целом второй год здесь может быть лучше первого“.

По словам Тянака, сам бельгийский этап уникален и не похож ни на одно другое ралли в календаре автогонок. „Если проводить параллели, то это похоже на когда-то состоявшееся Ралли Германии, но есть и отличия по сравнению с ним.

Вспоминая Ралли Финляндии, Тянак сказал, что, учитывая условия, с которыми ему удалось выиграть это ралли, это определенно была одна из лучших его побед. „Это была не лучшая моя гонка, но одна из лучших побед“.

Агрессивный стиль вождения, который был продемонстрирован на асфальтированных дорогах Бельгии, тут скорее всего в такой же форме использовать не получится. Но нельзя забывать о том, что Тянак был впереди во время всей гонки на асфальтированной трассе в Хорватии и проиграл Калле Рованперя всего на 5 секунд.

„В Хорватии мы были в лидерах не из-за большой скорости, а скорее благодаря разумно принятым решениям - посмотрим, что нас будет ждать на выходных в Бельги“, — ответил Тянак на вопрос о своих ожиданиях от Ралли Бельгии. „Там все силы команды обязательно пойдут на поддержку Тьерри.“