ФОТО | Эстонский десятиборец завоевал бронзу на чемпионате Европы!

Во вторник Ыйглане показал время 14,39 в беге с препятствиями; в метание диска его результат 41,97 и 5,10 в прыжках с шестом. Путь к бронзе он проложил в метании копья, где перед последней попыткой 28-летний эстонец зафиксировал результат 67,17, но в последней попытке показал результат 70,94. Эстонец преодолел дистанцию в 1500 метров за 4:42,78, что дало в общей сложности 8346 очков и бронзовую медаль в десяти видах спорта. Маркус Нильссон, совершивший отличный забег (4.18.51), уступил эстонцу 19 очков, или чуть менее трех секунд.

Майсель Уйбо также боролся за медали, но ему по-прежнему не хватало идеального выступления во всех видах во вторник (во второй день серии: 14,79; 46,59; 5,30; 62,74; 4,42,18). Это дало в общей сложности 8 234 балла и пятое место. Тильг, который двигался в темпе 8200 баллов, в беге с барьерами показал время 15,16, а в метании диска 49,91, но не достиг результата в прыжках с шестом и после этого выбыл из соревнований.

В последнем туре десятиборья эстонский спортсмен отнюдь не был единственным победителем. Никлаус Кауль, который в последние годы демонстрировал 70-метровые результаты в метание копья, бросил копье на 70,98 метров, но в третьей попытке на глазах у родной публики метнул на 76,05 метров. Хотя перед бегом на 1500 метров он все еще отставал от швейцарца Саймона Эхаммера на 172 очка, на беговой дорожке он был почти на 40 секунд быстрее и выиграл золото на глазах у родной публики с 8545 очками. Эхаммер, установивший швейцарский рекорд 8468 очков, остановился на серебре.

Кейсо Педрикс, участвовавшая в беге на 110 м с барьерами, сегодня также составила конкуренцию эстонцам. В предварительных соревнованиях он финишировал последним с лучшим результатом сезона 13,83 и не прошел в полуфинал.