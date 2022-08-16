Крегор Цирк занял шестое место в финале ЧЕ по плаванию

В полуфинале, состоявшемся в понедельник вечером, эстонец занял седьмое место со временем 1.56.43. Этот результат был самым слабым из восьми пловцов, которые участвовали в финале ЧЕ.

У 23-летнего Цирка, который плыл по первой дорожке, был хороший старт. На половине дистанции он превзошел рекорд Эстонии более чем на секунду, а за 50 метров до конца пловец по-прежнему удерживал третье место. К сожалению, в конце Цирк не смог удержать третье место и занял шестое, проплыв за 1:55,80.

В финале победил главный фаворит и рекордсмен мира Кристоф Милак, защитивший предыдущий титул чемпиона ЧЕ со временем 1:52.01. Остальные спортсмены отставали от него почти на три секунды – Ричард Мартон (1.54.78) обеспечил венграм двойную победу, а третьим стал итальянский пловец Альберто Раззетти (1.55.01).

Четверо представителей из Эстонии вышли на воду в утренней программе. Алекс Ахтиайнен стал 27-м, Даниэль Зайцев — 36-м в предварительном раунде на 50 м вольным стилем, Армин Эверт Лелле был только 39-м на 100-метровке на спине со временем 57,54. В женском плавании на 50 метров брассом результат 31,72 выводил в полуфинал, но Мария Романюк проплыла за 31,94 и заняла 21-е место.