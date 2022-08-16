ПОДКАСТ | Перенос танка в Виймси - это вина оппозиции, конкретно Стальнухина и Евграфова(37)
Слушайте новый подкаст RusDelfi „Головная боль“. В этот раз мы подвели итоги не недели, а дня. Ведь главной темой сегодня стал перенос Нарвского танка.
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Сегодня, 16 августа, демонтировали и увезли Нарвский танк. Эта тема стала причиной спецвыпуска подкаста, потому что „головной болью“ нарвский монумент быть так и не перестал.
“Последние полгода я не в первый раз просыпаюсь от звонка нашего утреннего дежурного. 24 февраля это был звонок со словами: „Андрей, война началась“, а сегодня со словами: „Андрей, танк увозят““, - рассказывает ведущий подкаста главред RusDelfi Андрей Шумаков. Он считает, что это, безусловно, событие знаковое и по вниманию жителей со всей Эстонии видно, насколько все-таки люди хотят следить за этими происходящим.
Кая Каллас сдержала обещание и не стала увозить танк под покровом ночи. Сегодня на пресс-конференции она сообщила: „Как я и обещала, мы сделали это утром“.
Автор подкаста, Виталий Бесчастный, отмечает, что на месте даже присутствовала т. н. диалоговая полиция, которая разговаривала с собравшимися. По его мнению, отношение полиции понимающее, лояльное и никаких луж крови, которые обещал Михаил Стальнухин, никто не ждет.
По мнению Андрея Шумакова, Стальнухину почему-то казалось, что в Нарве будет огромная организованная волна возмущения, но ничего такого не оказалось. „Это было видно уже по вчерашнему горсобранию. Там политиков организовать невозможно, не то что бунтарей“, - подчеркивает он.
Виталий Бесчастный уверен, что перемещение танка в Виймси - это вина оппозиции. „Если бы они договорились, танк бы с почестями перенесли в другое место в городе. Жители Нарвы смогли бы каждый день туда ходить, никто ведь не будет ездить в Виймси. То, что государство его увезло именно в Виймси - виноваты лидеры оппозиции, Евграфов и Стальнухин. Танк при всех раскладах не удалось бы сохранить на его историческом месте. Был выбор - оставить на территории Нарвы или отдать государству. Выбрали второе“.
Об отсутствующем председателе горсобрания в самый решающий момент, политических интригах и борьбе, а также дальнейшей судьбе политики в Нарве в новом выпуске подкаста.
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