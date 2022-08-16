Новости Ида-Вирумаа
16.08.2022, 12:53

ВИДЕО | Катри Райк обратилась к жителям Нарвы: „Я желаю всем спокойствия!“

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Катри Райк обратилась к жителям Нарвы в связи с переносом памятника. Как стало известно утром, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. Во вторник рано утром к танку подъехало несколько отрядов специальной полиции. Военные погрузили танк на полуприцеп и увезли.

„Дорогие нарвитяне, сегодня трудный день для нас всех. Сейчас надо думать, как совместно жить дальше, что соединяет нас здесь в городе Нарве, - обратилась Райк к горожанам. - Я понимаю тех, кто совсем не понимает, почему государство так поступило - почему убирают танк и другие памятники“.

„Правовые основания, которые мне предоставила полиция, состоят в том, что их возьмут на временное сохранение“, - уточнила Райк. По словам мэра, что будет дальше - все еще предмет обсуждения.

Катри Райк пожелала всем сохранять спокойствие: „Я желаю всем быть спокойными, думать спокойно. Я обещаю работать мэром города Нарва, пока мне доверяет большинство членов горсобрания. К сожалению, вчера горсобрание само отказалось от возможности заниматься своими вопросами. Сейчас просто перевернули новую страницу истории, жизни нашего города“.

Смотрите видео полностью выше!

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