МНЕНИЕ | При решении проблемы советских памятников в Эстонии не стоит уподобляться коммунистам

В последнее время стало раздаваться всё больше голосов о том, что наконец настало правильное время окончательно решить вопрос с расположенными на территории Эстонии советскими монументами. Самоуправления одно за другим обращаются к Министерству обороны с просьбами о переносе того или иного советского монумента, чтобы обеспечить мир и спокойствие у себя на территории.

Вопрос неоднозначный, но время для принятия подобных решений очевидно действительно правильное — на фоне идущей в Украине войны объяснять истинные цели, которые преследует Россия, говоря о защите памятников советского времени на территории других стран, становится гораздо проще. Люди сами видят, что в российских протестах против переноса какого-то монумента или призывах сплотиться вокруг каждого из них гораздо больше конъюнктурной пропаганды, нежели реальной заботы о памяти погибших во время Второй мировой войны солдат или стремления сохранить русскую культуру. Безусловно, попытка сохранить хоть какое-то влияние на население прежде подконтрольных территорий имеетя, но это уже, как говорится, совершенно из другой оперы.