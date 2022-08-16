16.08.2022, 12:34
МНЕНИЕ | При решении проблемы советских памятников в Эстонии не стоит уподобляться коммунистам(19)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Протест России против переноса советских военных памятников имеет своей целью не сохранение русской культуры или заботу о памяти погибших, а сохранение остаточного влияния на население бывших подконтрольных территорий. Однако любое перемещение памятников должно происходить достойно, считает житель Нарвы Дмитрий Иванов.
В последнее время стало раздаваться всё больше голосов о том, что наконец настало правильное время окончательно решить вопрос с расположенными на территории Эстонии советскими монументами. Самоуправления одно за другим обращаются к Министерству обороны с просьбами о переносе того или иного советского монумента, чтобы обеспечить мир и спокойствие у себя на территории.