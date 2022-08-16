Со дна постучали: депутат Госдумы РФ придумал выкрасть из Эстонии нарвский танк вертолетом(7)
Депутат Госдумы РФ от „Единой России“ Максим Иванов придумал, что делать с советскими памятниками, которые демонтируют в Эстонии — он предложил выкрасть вертолетом один из них (танк Т-34 на постаменте) и доставить его на Уралмаш, пишет издание 66.ru.
„Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк Т-34, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории. Не важно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами. Если Т-34 окажется на свалке металлолома, если его отправят на переплавку – это будет плевок в лицо нашей истории, плевок в лицо миллионами участников Великой Отечественной войны, их родным и близким“, — пишет Иванов у себя в телеграм-канале.
По мнению депутата, „Уралмаш станет для танка лучшим местом и отличным подарком к 300-летию Екатеринбурга“.
Примечание от RusDelfi: Как стало известно сегодня утром, Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. Он находится в Виймси.
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