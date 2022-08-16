Со дна постучали: депутат Госдумы РФ придумал выкрасть из Эстонии нарвский танк вертолетом

„Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк Т-34, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории. Не важно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами. Если Т-34 окажется на свалке металлолома, если его отправят на переплавку – это будет плевок в лицо нашей истории, плевок в лицо миллионами участников Великой Отечественной войны, их родным и близким“, — пишет Иванов у себя в телеграм-канале.