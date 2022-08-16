Как я понимаю, началась переброска нарвского танка. К сожалению, в Виймси. Это показывает ограниченность мышления нашего таллиннского правительства. Дальше Таллинна не видят. Новое место должно иметь какое-то значение. Тоже что-то вроде музея. Танк должен поддерживать экспозицию новой локации и что-то добавлять к ней. К сожалению, последний - точно такой же поздний танк Т-34/85, полученный в подарок от Музея Войска Польского. Поэтому, если вы посмотрите за пределы Таллинна, вы найдете варианты получше в другом месте. Например, танка нет в Военном музее Хийумаа, который тоже изъявил желание сделать это, и где это значительно дополнило бы экспозицию. Однако лучше всего танк дополнил бы экспозицию Синимяэского военного музея, который является единственным местом в Эстонии, где в 1944 году действительно происходили масштабные танковые сражения и где в разгар боев у Синимяэ было уничтожено до сотни советских танков одновременно, что дает некоторое представление и о происходящем в сегодняшней Украине. В отличие от Виймси, музеи Синимяэ и Хийумаа расположены на реальных местах сражений и, таким образом, имеют больший экономический потенциал для развития туризма в будущем. Однако именно музей Синимяэ реализует свой потенциал как военно-исторический музей реального международного значения, создавая тем самым возможность для развития туристической экономики Ида-Вирумаа.