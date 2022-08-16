МНЕНИЕ | Виймси - не место для Нарвского танка(13)
Как я понимаю, началась переброска нарвского танка. К сожалению, в Виймси. Это показывает ограниченность мышления нашего таллиннского правительства. Дальше Таллинна не видят. Новое место должно иметь какое-то значение. Тоже что-то вроде музея. Танк должен поддерживать экспозицию новой локации и что-то добавлять к ней. К сожалению, последний - точно такой же поздний танк Т-34/85, полученный в подарок от Музея Войска Польского. Поэтому, если вы посмотрите за пределы Таллинна, вы найдете варианты получше в другом месте. Например, танка нет в Военном музее Хийумаа, который тоже изъявил желание сделать это, и где это значительно дополнило бы экспозицию. Однако лучше всего танк дополнил бы экспозицию Синимяэского военного музея, который является единственным местом в Эстонии, где в 1944 году действительно происходили масштабные танковые сражения и где в разгар боев у Синимяэ было уничтожено до сотни советских танков одновременно, что дает некоторое представление и о происходящем в сегодняшней Украине. В отличие от Виймси, музеи Синимяэ и Хийумаа расположены на реальных местах сражений и, таким образом, имеют больший экономический потенциал для развития туризма в будущем. Однако именно музей Синимяэ реализует свой потенциал как военно-исторический музей реального международного значения, создавая тем самым возможность для развития туристической экономики Ида-Вирумаа.
В Эстонии, рассматривая тему 1944 года, нет ничего сравнимого с Синимяэским музеем по перспективам будущего (кроме того, здесь есть также военно-исторические ландшафтные объекты времен Северной войны, Первой мировой войны и Освободительной войны). Укрепление Синимяэского музея укрепит и Ида-Вирумаа. Учитывая, что тематика силламяэского музея — это еще и история Нарвского фронта (и его память), расположение нарвского танка здесь вполне уместно. В Виймси нарвский танк станет вовсе не памятником военной истории (потому что нужный контекст отсутствует, а движущийся танк уже существует), а музеем нарвского памятника, поэтому символическая ценность памятника сохраняется, хотя и в более безопасном контексте.
Правильное мышление никогда не бывает плохим, даже при переносе танков. В то же время региональное политическое мышление тоже начинается с этого простого вопроса. Не надо упрекать нарвитян в том, что они застряли в своем мировоззрении, в то время как эгоцентричное мировоззрение таллиннцев еще больше окаменело и приросло к собственному пупку.