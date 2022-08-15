Кристина Каллас: эстонское общество и Нарва проиграли, Стальнухин выиграл

Ниже мы приводим полный текст высказывания Кристины Каллас:



Центристская партия совершила сегодня в Нарве большую историческую ошибку. Они объявили, что выступают против демонтажа танка и что он должен остаться на своем месте. Вместе с фракцией Алексея Евграфова тем самым была упущена возможность перейти на правильную сторону истории. Слушая объяснения Михаила Стальнухина о том, почему он в последний момент передумал, я понимаю, что партия не в состоянии понять, какая война идет в Европе и какую ответственность несет то же Нарвское горсобрание.

Основываясь на достигнутом на прошлой неделе соглашении, я искренне надеялась, что нарвская фракция Центристской партии поняла, что символизирует танк и как изменился мир вокруг нас с начала агрессии России против Украины, и как вместе с этим изменилось значение танка как символа.

Я верила, что нарвская оппозиция также понимает свою ответственность. К сожалению, мне пришлось разочароваться. Историческая возможность изменить ситуацию в Нарве, переломить желание быть все время против Эстонии, была упущена Центристской партией и Стальнухиным. Эстонское общество и Нарва проиграли, Михаил Стальнухин выиграл, и теперь он собирает голоса нарвских радикалов и на всех парусах плывет обратно в Рийгикогу.

Личная выгода, а не интересы Эстонии стали причиной сегодняшнего изменения мнения. Вы знаете, что я не очень эмоциональна в своих высказываниях, но такая циничная корысть и наплевательство на интересы Эстонии очень расстраивает. Я очень разочарована в Центристской партии. Нарвитян подвели, в очередной раз создав ситуацию, когда Нарва - против Эстонии.