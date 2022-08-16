Российский журналист в Нарве: после 24 февраля у нас таких цен, как в Эстонии, в принципе нет

„Пока есть возможность, то нужно что-то купить здесь, в России практически все бренды одежды, обуви ушли. Если есть какая-то возможность сделать сейчас покупки за несколько дней до запрета на въезд, то надо этой возможностью воспользоваться“, - с самого начала рассказывает Ковальченко о цели визита в приграничный город.