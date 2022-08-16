Новости России
16.08.2022, 07:00

Российский журналист в Нарве: после 24 февраля у нас таких цен, как в Эстонии, в принципе нет

 (34)
Питерский журналист
Питерский журналист
ФОТО: Роман Старапопов | Ekspress Meedia

Российский журналист Сергей Ковальченко на один день приехал в Нарву на шоппинг перед предстоящим закрытием границ для его соотечественников и встретился с коллегой из RusDelfi. По словам журналиста, после 24 февраля из России ушли практически все европейские бренды, а цены в Эстонии в сравнении с Россией намного ниже.

„Пока есть возможность, то нужно что-то купить здесь, в России практически все бренды одежды, обуви ушли. Если есть какая-то возможность сделать сейчас покупки за несколько дней до запрета на въезд, то надо этой возможностью воспользоваться“, - с самого начала рассказывает Ковальченко о цели визита в приграничный город.

- Какая обстановка сейчас на границе?

Оставить комментарий Читать комментарии (34)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии