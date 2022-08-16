16.08.2022, 07:00
Российский журналист в Нарве: после 24 февраля у нас таких цен, как в Эстонии, в принципе нет(34)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Российский журналист Сергей Ковальченко на один день приехал в Нарву на шоппинг перед предстоящим закрытием границ для его соотечественников и встретился с коллегой из RusDelfi. По словам журналиста, после 24 февраля из России ушли практически все европейские бренды, а цены в Эстонии в сравнении с Россией намного ниже.
„Пока есть возможность, то нужно что-то купить здесь, в России практически все бренды одежды, обуви ушли. Если есть какая-то возможность сделать сейчас покупки за несколько дней до запрета на въезд, то надо этой возможностью воспользоваться“, - с самого начала рассказывает Ковальченко о цели визита в приграничный город.