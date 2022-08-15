ВИДЕО | Сборная Латвии впервые в истории вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Хет-трик оформил защитник латвийцев Ральфс Бергманис. Еще по шайбе забросили Мартин Лавиньш и Райнерс Руллерс. За сборную Чехии отличились Михал Гут и Станислав Свозил.

Таким образом, Латвия сумела одержать первую победу на турнире после трех поражений кряду — от Финляндии (1:6), Канады (2:5) и Словакии (2:3 Б). Чехия продлила свою неудачную серию до трех матчей — команда стартовала на турнире с победы над Словакией (5:4), но затем уступила Финляндии (3:4 Б) и Канаде (1:5).

Первое место в группе А заняла сборная Канады, набравшая 9 очков. Далее расположились Финляндия (8). Латвия опережает Чехию по дополнительным показателям — у обоих сборных по четыре очка. Таким образом, латвийцы впервые пробились в четвертьфинал турнира. Последней в группе осталась Словакия (2).

Четвертьфиналы чемпионата мира запланированы на 17 августа. Полуфиналы пройдут 19 августа. Днем позже состоится игра за третье место. Финал намечен на 21 августа.

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) — она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.

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