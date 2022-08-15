ФОТО | Эстонские десятиборцы, прекрасно пробежавшие 400 метров, остаются в претендентах на медали!

Эстонский спринтер Карл Эрик Назаров не смог выйти в полуфинал в беге на 100 м. Назаров пробежал дистанцию за 10.39 и занял 13-е место в предварительном раунде.

„Я пробежал недостаточно хорошо. Неважно, какое время я показал, я хотел пройти в следующий раунд“, — сказал разочарованный Назаров, который не попал в тройку лучших в своей гонке.

Ханс-Кристиан Хаузенберг получил ноль в предварительных соревнованиях по прыжкам в длину. В первых двух попытках он заступил.

Тийдрек Нурме преодолел марафон в нарастающем темпе и финишировал на очень достойном 11-м месте, пробежав за 2.12.46. К радости домашней публики, первое место занял немец Рихард Рингер, пробежавший за 2.10.19.

В десятиборье лидирует швейцарец Симон Эхаммер, набравший в сумме 4661 балл после пяти дисциплин. Но есть в претендентах на медали и представители Эстонии. Янек Ыиглас, установивший новый личный рекорд в беге на 400 метров, набрал 4208 очков.

Майцел Уйбо также участвует в розыгрыше медалей, набрав 4109 очков и заняв десятое место. День Карела Тильга прошел немного бледнее, он набрал в общей сложности 4036 очков в пяти видах. Немец Никлас Кауль продолжает оставаться фаворитом десятиборья, занимая седьмое место с 4184 очками.

Расписание:

Вторник (16 августа)

9:05 - Десятиборье, бег на 110 м (Тильга, Уйбо, Ыиглане)

9:50 - Десятиборье, метание диска (Уйбо, Ыиглане)

9:51 - Мужчины, бег с барьерами 110 м. (Кейсо Педрикс)

10:55 - Десятиборье, метание диска (Тильга)

11:30 - Десятиборье, прыжки в высоту с шестом (Уибо, Ыиглане)

12:30 - Десятиборье, прыжки в высоту с шестом (Тильга)