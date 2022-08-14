ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (172-й день) | ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, Россию призывают вывести войска с Запорожской АЭС

Город Энергодар в Запорожской области подвергся обстрелу, есть пострадавшие среди мирного населения, заявил мэр города Дмитрий Орлов.

43 страны призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть контроль над станцией украинским специалистам.

Финское правительство проведет 16 августа неофициальную встречу, на которой обсудит вопрос об ограничении выдачи виз россиянам. Ранее министр иностранных дел страны Пекка Хаависто предложил установить определенный день для подачи россиянами документов на туристическую визу.

Вице-премьер-министр правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированного Россией Херсона покидать город, поскольку иначе украинские власти не смогут им помочь во время зимних холодов.

Ночью по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированном российскими войсками Херсоне снова были нанесены ракетные удары, подтвердила глава пресс-службы командования „Юг“ Наталья Гуменюк.

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что его страна поддерживает введение на уровне ЕС запрета на выдачу россиянам туристических виз.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом страны Владимиром Зеленским законопроекты о продлении действия режима военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.