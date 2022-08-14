Сообщение о задержании экс-командира сепаратистов Игоря Гиркина вызвало оживление в интернете. Сам он все отрицает

Бывший „министр обороны“ самопровозглашенной „ДНР“ Игорь Гиркин (Стрелков) в воскресенье, 14 августа, прокомментировал сообщения в СМИ о своем задержании в аннексированном Крыму.

„В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас“, - написал он на своей странице в соцсети „В контакте“ и в публикации в Telegram.

Днем ранее антивоенный Telegram-канал „Сеятель ветра“ сообщил о том, что в аннексированном Россией Крыму задержан бывший командир вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). Он находился там с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова и пытался попасть через Крым в район боевых действий, написали авторы сообщения. Также были опубликованы снимки Гиркина со сбритыми усами, а также паспорта, с которым он, по их данным, был задержан.

О задержании бывшего лидера сепаратистов сообщил и его соратник Александр Жучковский. В размещенном в Telegram заявлении он указал, что Гиркин „действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму“. Жучковский написал, что при этом бывший лидер сепаратистов не ставил „никаких политических целей“, а только собирался принять личное участие в военных действиях. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Игоря Гиркина вскоре после задержания отпустили и позволили ему выехать в Херсонскую область.

Bellingcat и The Insider уже сообщали о поддельном паспорте Гиркина

В июле расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider сообщали, что Гиркин пользовался выданными российскими спецслужбами паспортами прикрытия на имя Сергея Рунова. Впервые паспорт на это имя был использован для приобретения билета из Москвы в Санкт-Петербург в ноябре 2014 года. Не менее одного раза паспорт переоформлялся.