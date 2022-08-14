Благотворительность
14.08.2022, 09:45

Акция "КанцЯбрь" - поможем детям из малообеспеченных семей подготовиться к учебному году!

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ФОТО: Photo by Agence Olloweb on Unsplash

В этом году организация „Тепло Сердец“ запускает новую акцию - КанцЯбрь.

Чудеса случаются не только в канун Рождества, дети из малоимущих и многодетных семей нуждаются в вашей поддержке, чтобы подготовиться к учебному году.

Помочь собрать ребят к школе можно просто:

  • Принести ручки, тетрадки, цветную бумагу, фломастеры, ножницы, линейки, стирательные резинки в пункт сбора - магазин „Kalinka Keskus“, который находится по адресу Suur-Paala 2, Majaka, Lasnamäe (город Таллинн). Часы работы: ПН-ВС - 09:00-21:00.

  • Сделать перевод с пометкой KancJabr на р/c организации.
    LHV
    Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus
    EE097700771005794006

Ссылка на прямой перевод: https://bit.ly/kancJabr2022

Больше информации о НКО Тепло Сердец вы найдете на страничке sydametesooju.ee и в Facebook https://www.facebook.com/sydamete.soojus .

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