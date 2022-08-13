ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (171-Й ДЕНЬ) | Киев не имеет мотивации возобновлять переговоры с Кремлем. В самопровозглашенной ЛНР идет „охота“ на мужчин призывного возраста

Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Количество самолетов не называется. Предполагается, что в дальнейшем воздушное пространство Словакии будут защищать чешские и польские самолеты, писала Хейнс.

В самопровозглашенной ЛНР идет „охота“ на мужчин призывного возраста. "Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой“, - написал в своем телеграм-канале глава области Сергей Гайдай.

В Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине оружия, которое позволило бы ей нанести удар по военному аэродрому Саки в Крыму — в частности, это не были ракеты ATACMS, которые могут быть запущены с помощью HIMARS, поскольку Киев их не получал.

Война в Украине будет долгой, считает глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл. Он считает, что ни России, ни Украине не удастся добиться перелома в конфликте до конца года — несмотря на возможные контратаки и контрнаступления.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до „выборочного дефолта“ - на одну ступень выше полного дефолта. S&P обосновало этот шаг отсрочкой платежей по госдолгу, которую Украина получила 10 августа.

В Литве возбудили уголовное дело против пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария. Его подозревают в отмывании денег.

„Макдоналдс“ решил возобновить работу своих ресторанов в Киеве и на западе Украины.

По состоянию на 13 августа 2022 года в Украине числятся без вести пропавшими 198 детей. Эта информация обнародована на государственном портале розыска детей „Дети войны“. По данным этого сайта, с начала российского вторжения в Украину в стране погиб 361 ребенок, 711 детей получили ранения.