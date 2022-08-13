ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (171-Й ДЕНЬ) | Киев не имеет мотивации возобновлять переговоры с Кремлем. В самопровозглашенной ЛНР идет „охота“ на мужчин призывного возраста
Подводим итоги 171-го дня войны в Украине.
МИД РФ: поставки Украине дальнобойных систем вооружения расширят „географические задачи спецоперации“. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. "Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам“, - заявил он.
Украина не имеет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу России. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина сохраняет диалог с РФ исключительно на уровне решения вопроса обмена пленными, а также телами погибших.
Минобороны России сообщило о полном контроле над поселком Пески. Его называли мощнейшим укрепрайоном Украины на Донбассе. Украина эту информацию отвергает.
Днем и вечером прогремели взрывы в оккупированных Россией Новой Каховке, Энергодаре, Мариуполе и Мелитополе.
Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Количество самолетов не называется. Предполагается, что в дальнейшем воздушное пространство Словакии будут защищать чешские и польские самолеты, писала Хейнс.
В самопровозглашенной ЛНР идет „охота“ на мужчин призывного возраста. "Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой“, - написал в своем телеграм-канале глава области Сергей Гайдай.
В Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине оружия, которое позволило бы ей нанести удар по военному аэродрому Саки в Крыму — в частности, это не были ракеты ATACMS, которые могут быть запущены с помощью HIMARS, поскольку Киев их не получал.
Война в Украине будет долгой, считает глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл. Он считает, что ни России, ни Украине не удастся добиться перелома в конфликте до конца года — несмотря на возможные контратаки и контрнаступления.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до „выборочного дефолта“ - на одну ступень выше полного дефолта. S&P обосновало этот шаг отсрочкой платежей по госдолгу, которую Украина получила 10 августа.
В Литве возбудили уголовное дело против пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария. Его подозревают в отмывании денег.
„Макдоналдс“ решил возобновить работу своих ресторанов в Киеве и на западе Украины.
По состоянию на 13 августа 2022 года в Украине числятся без вести пропавшими 198 детей. Эта информация обнародована на государственном портале розыска детей „Дети войны“. По данным этого сайта, с начала российского вторжения в Украину в стране погиб 361 ребенок, 711 детей получили ранения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность судьбой иностранных граждан, которых собираются „судить“ в „ДНР“ за участие в войне с Россией на стороне Украины. „Россия и ее марионетки несут обязательства уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, полагающиеся военнопленным“, - написал глава Госдепа в Twitter.