Война в Украине: "прорыва в ближайшие месяцы не будет". Глава военной разведки Британии оценил перспективы конфликта

С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте.

Он также защищает решение стран Запада постоянно обращать внимание на опасность использования Россией химического и биологического оружия. Генерал считает, что эта информация помогла предотвратить проведение Москвой так называемых „операций под чужим флагом“, чтобы попытаться представить Украину или Запад виновниками конфликта.

За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение и опубликовал в „Твиттере“ карту, предсказавшую планы России по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что такая информация должна была стать публичной. „Важно сказать правду еще до того, как появится ложь“, - говорит по этому поводу Хокенхалл.

Генерал признается, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что „именно это и произойдет“, вспоминает Хокенхалл.

Как глава британской военной разведки генерал Хокенхалл в течение последних четырех лет работает за кулисами политики, управляя организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность - и работу Хокенхалла - еще более важной.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Великобритании и министру обороны, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова вел на велосипед и отправился на работу.

23 февраля Хокенхалл работал до позднего вечера. В полночь он приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00.

Но разведка - это не точная наука, ее предсказания делаются на основе различных вероятностей, и некоторые события стали для британских секретных служб неожиданностью.

По словам Хокенхалла, все ожидания превзошло единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск. Настолько же неожиданными стали провалы российской армии, командование, система управления и логистика которой оказались неудовлетворительными. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность на стратегическом и тактическом уровнях, добавляет генерал.

Как уверяет Хокенхалл, российские политики и военные не слишком доверяют друг другу. Глава британской военной разведки признается, что его удивило настолько большое число проблем армии РФ, которые она испытывает одновременно.

Что будет дальше?

Нам стоит очень осторожно относиться к „черно-белому“ подходу к оценке этой войны: что одна из сторон победит или проиграет, или что конфликт войдет в „патовую“ фазу, отмечает Хокенхалл.

Он говорит, что Россия явно пытается накопить большее количество войск - и терпит значительные потери. Ей также приходится перенаправлять часть формирований с Донбасса на южный фронт, где, по оценкам британского генерала, она находится под значительным давлением украинских сил в районе Херсона.

Однако Хокенхалл считает, что ожидать значительных перемен на юге в течение ближайших месяцев не нужно. Он вполне понимает желание Украины вернуть свою территорию, но предсказывает, что ни одна из сторон не добьется на этом участке решающих успехов - при том, что они несомненно будут вести там наступления и контрнаступления.

Глава британской военной разведки призывает готовиться к затяжному конфликту.

Ядерный вопрос

Это вызывает другой вопрос - что предпримет президент Владимир Путин, если он так и не сможет добиться выполнения своих военных задач? Может ли он прибегнуть к использованию ядерного оружия?

По словам генерала Хокенхалла, за этим вопросом следят „в высшей степени внимательно“.