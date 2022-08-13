Опрос: финны не верят в улучшение отношений с Россией в ближайшее десятилетие

Большинство финнов не верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. По данным опроса, проведенного по заказу Фонда муниципального развития, так считают более 75% респондентов.

Уверенность в достижении климатических целей также ослабевает. Более половины респондентов считают, что цели Финляндии по углеродной нейтральности не будут достигнуты и что не удастся остановить утрату биоразнообразия.

Согласно опросу, большинство жителей страны также скептически относятся к тому, что рост госдолга остановится и что доверие граждан к политике укрепится. Более половины респондентов также не уверены, что социальные и медицинские услуги будут предоставляться в достаточной мере.

В ходе опроса были изучены оценки граждан относительно того, как различные видения будущего будут реализовываться в течение текущего десятилетия.

Среди тех, кто ответил на опрос, люди в возрасте 60 лет и старше были более уверены в будущем по сравнению с другими группами населения. Напротив, респонденты в возрасте 18-30 лет продемонстрировали большую, чем в среднем, неуверенность в будущем.

Партийная принадлежность респондентов отразилась в их мнениях. Сторонники оппозиционных партий были гораздо более скептичны в отношении перспектив Финляндии, чем сторонники правительственных партий.

В опросе, проведенном компанией Kantar TNS в начале июня, приняли участие более 1000 человек в возрасте 18-79 лет.