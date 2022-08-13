В понедельник Нарвское городское собрание решит судьбу советского памятника-танка(19)
В понедельник, 15 августа, в 13.00 по адресу Петровская площадь 1, в зале на II этаже, состоится заседание Нарвского городского собрания, на котором решат судьбу советского памятника Танк Т-34.
При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой является разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя.
„На заседание городского собрания, которое пройдет в понедельник будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали „мирное решение“, решив временно перенести монумент Танк Т-34 на закрытую территорию в пределах города и присвоить ему в будущем статус музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Прямую трансляцию заседания городского собрания можно смотреть на YouTube: https://youtu.be/nbOtXak820E.