Шокирующая реальность литовских зоопарков: сотни умерших и даже пропавших животных

Организация по защите животных и их прав зафиксировала немало случаев, когда в жару в зоопарках животные (волки, тигры) ходят на солнцепеке, у них нет навесов, где можно было бы найти спасительную тень.

Это только один пример неподходящих условий. По данным организации, за последние 4 года в зоопарках Литвы умерли или пропали больше 100 животных охраняемых видов. Организация критикует Министерство охраны окружающей среды, оно от своих ошибок не открещивается.

„Это заслуженная критика, справедливая. Ситуация жалкая“, – сказал LNK советник министра Симонаса Гентвиласа Марюс Чепулис.

Глава Организации по защите животных и их прав Бригита Кимантайте представила печальную статистику. По ее словам, с 2018г. умерли 120 животных охраняемых видов. Более 40 - просто напросто пропали.

"Их исчезновение типично, если мы пишем заявление о, быть может, незаконном содержании животных, то на следующий день или после проверки они пропадают. Или рассказывают такие истории – как в зоопарке Калварийского района, где держали 5 приматов, разрешения на приобретение которых не было. История такая – самец убил самок и сам скончался от ударов в решетку. Сказали, что их останки скормили ягуарам. Вот до такого абсурда доходим.

И государственные учреждения такие случаи не расследуют. Или к вопросу о нелегальной торговле тигрятами – назначают штраф, животных не конфискуют. А потом они исчезают“, – сказала LNK Кимантайте.

Организацию больше всего беспокоят действия государственных учреждений, включая министерство, вернее, их бездействие. Некоторые зоопарки в Литве не проверяют десятилетиями. По этой причине Организация по защите животных и их прав обратилась в Еврокомиссию, чтобы была начата официальная процедура о нарушениях.