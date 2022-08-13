ВИДЕО | Денег нет, еды нет. Репортаж Delfi о том, как украинцы помогают друг другу(11)
Сейчас миллионы людей в Украине вынуждены жить под чужой крышей, так как их дома были разрушены во время войны с Россией. Зачастую у них нет работы и элементарных бытовых принадлежностей, не говоря о еде. Блогер Сергей Стоне помогает решать эти вопросы. Смотрите видеорепортаж Delfi из Украины! (Чтобы включить субтитры, нужно нажать на CC)
Сергей уже четыре месяца ездит по разрушенной стране. Он развозит в тяжело доступные места необходимые товары и делится историями со своими фанатами в ТикТоке и Инстаграмме.
Несмотря на то, что у Сергея сотни тысяч активных подписчиков в различных социальных сетях, молодой человек, работающий волонтером, получает все меньше финансовых пожертвований. „У нас сейчас такая экономика, я не могу винить в этом украинцев“, — признается молодой человек. Обычным украинцам помогают сами местные, с каждым днем это становится все сложнее.
Смотрите репортаж Delfi, как он с друзьями помогает людям в Полтавской области.