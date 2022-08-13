ВИДЕО | Денег нет, еды нет. Репортаж Delfi о том, как украинцы помогают друг другу

Сейчас миллионы людей в Украине вынуждены жить под чужой крышей, так как их дома были разрушены во время войны с Россией. Зачастую у них нет работы и элементарных бытовых принадлежностей, не говоря о еде. Блогер Сергей Стоне помогает решать эти вопросы. Смотрите видеорепортаж Delfi из Украины! (Чтобы включить субтитры, нужно нажать на CC)