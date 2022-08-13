ФОТО | Баскетбольная сборная Эстонии обыграла Бельгию в Тарту
Баскетбольная сборная Эстонии сыграла с Бельгией на стартовавшем в пятницу в Тарту турнире имени Ильмара Куллама и одержала довольно уверенную победу со счётом 79:66.
Эстония проиграла первую половину встречи 39:42, но вторая половину встречи, осталась за сборной Эстонии 40:24.
Лучшим бомбардиром в составе сборной Эстонии стал Майк-Калев Коцар, набравший 19 очков и совершивший восемь подборов за 26 минут игры. Керр Крийса набрала 15 очков.
Сийм-Сандер Вене набрала 11 очков, а Кристиан Кулламяэ – 10 очков. Анри Дрелл принес 8 очков и 11 подборов.
В воскресенье Эстония сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Расписание турнира к столетию Ильмара Куллама :
Пятница, 12.08 в 19:00 Эстония - Бельгия Суббота, 13.08 в 18:00 Бельгия - Босния и Герцеговина Воскресенье, 14.08 в 17:00 Эстония - Босния и Герцеговина
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