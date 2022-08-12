Генштаб Эстонии: Российская армия в Украине скоро столкнется с логистическими проблемами.

Военнослужащий отметил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла больше танков, чем имеется на вооружении у Германии или Великобритании. А западные санкции не позволяют производить новую технику.

„С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки“, — заявил Вендла.

Заместитель начальника Генштаба также прокомментировал ход боевых действий. По его словам, российские войска перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако в ближайшую неделю они не изменят свою тактику: они продолжат создавать ключевое давление на направлении Бахмут — Северск. А что касается взрывов на аэродромах в Крыму и Зябровке, то это, по словам Вендлы, сигнал для россиян.

„К фундаментальным изменениям атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники“, — заявил Вендла.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ достигли успехов в уничтожении логистики и тыловых баз врага. По словам главы государства, враг делает ставку на артиллерию, а защитники Украины пытаются сломать эту стратегию.