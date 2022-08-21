21.08.2022, 13:04
По изменившемуся цвету глаз у маленькой девочки выявили серьезное заболевание. „Это был шок. Я держала на руках здорового ребенка, а теперь заговорили о пересадке печени!“
ФОТО: | Ekspress Meedia
Двухлетняя Адеэле - первая эстонка с диагнозом „билиарная атрезия“, которой пересадили новую печень в детской больнице в Хельсинки. Она прожила там 88 дней в палате под названием „Taika“, то есть „Чудо“. А чудеса - это именно то, что так нужно маленьким пациентам этой палаты.
У 38-летней Кристи беременность и роды прошли легко, девочка была очень желанным ребенком, родилась она здоровой. Но когда Адеэле было 1,5 месяца, у нее пожелтели белки глаз, и материнское сердце заподозрило самое худшее. Кристи поспешила к семейному врачу. Через неделю малышке поставили редкий диагноз. „Хаос и полное непонимание“, - говорит мама Адеэле о новой реальности, с которой они с Раулем (40 лет) столкнулись ровно два года назад.