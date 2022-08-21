По изменившемуся цвету глаз у маленькой девочки выявили серьезное заболевание. „Это был шок. Я держала на руках здорового ребенка, а теперь заговорили о пересадке печени!“

У 38-летней Кристи беременность и роды прошли легко, девочка была очень желанным ребенком, родилась она здоровой. Но когда Адеэле было 1,5 месяца, у нее пожелтели белки глаз, и материнское сердце заподозрило самое худшее. Кристи поспешила к семейному врачу. Через неделю малышке поставили редкий диагноз. „Хаос и полное непонимание“, - говорит мама Адеэле о новой реальности, с которой они с Раулем (40 лет) столкнулись ровно два года назад.