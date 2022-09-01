ПОДКАСТ| Каких пауков и змей действительно стоит бояться, чтобы остаться в живых? Рассказывает зоолог Алексей Туровский

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Ekspress Meedia Каких пауков и змей действительно стоит бояться, чтобы остаться в живых? Рассказывает зоолог Алексей Туровский 1x 0.25

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Расскажите, пожалуйста, как вести себя в другой стране со змеями и пауками?



Яд - оружие слабых. Например, гремучие змеи, как огня боятся королевских змей неядовитых. Королевские змеи питаются гремучими, кошмарно ядовитыми. Запах королевской змеи повергает гремучую змею в полную панику. Она старается уползти в землю или в крайнем случае замереть где-нибудь. Но человек должен понимать, что не стоит навязываться к ЛЮБОМУ животному. У ни х нет по отношению к вам никаких намерений, кроме одного - избежать неприятностей. Но может ли животное в определенной ситуации оценить ситуацию и принять оптимальное решение? Это зависит от очень многих факторов. От того, что это за вид, насколько интеллектуален этот вид.

Какие опасности нас могут ждать в Европе? Например, в Испании, Италии?

В Южной Европе вполне вероятно встретить паутинных пауков рода Latrodectus - каракурты. Каракурты - это черная смерть на всех языках. Действительно они черные и обычно у них есть ярко-розовый или ярко-красный узор, у разных видов разные узоры, которые являются предупреждающим знаком. Паутина этих пауков кажется абсолютно беспорядочной. Она низкая, покрывает траву и низкие кустарники. Ее площадь может достигать десятки квадратных метров. Паук по этой паутине движется спиной вниз. Их укус очень болезнен и их яд может быть достаточно опасен.

Не смотря на огромное количество скорпионов в Европе, смертельных среди них нет. Но вот опасных гадюк очень много, обладающие сильным ядом. Например, греческая гадюка, армянская или сирийская гадюки. Их можно встретить и на островах, на Крите, например.