В социальных сетях призывают на акцию в защиту Нарвского танка. Катри Райк: я не воспринимаю это слишком всерьез

В посте, который распространяется в социальных сетях, пишется, что в субботу в 16 часов у танка-памятника должен состоятся митинг. В то же время различные нарвские НКО, которые объединяют неравнодушных к судьбе танка людей, в свою очередь утверждают, что этот призыв - провокация, на которую не стоит поддаваться.

„Совершенно очевидно, что этот призыв направлен на то, чтобы собрать много людей, в результате чего может получиться несанкционированный митинг. И в случае каких-то беспорядков должна будет вмешаться полиция, а это даст повод правительству или городской управе заявить, что есть угроза общественному порядку и внутренней безопасности, и в успоренном порядке монумент снесут“, - пишет, например НКО „За будущее Нарвы“.

Мэр Нарвы Катри Райк тоже считает такие призывы очередной провокацией. „Я не знаю, насколько серьезно надо воспринимать такие призывы“, - сказала Райк и добавила, что надеется на то, что люди сохранят спокойствие. „Люди всё время приходят к танку попрощаться, но всё проходит спокойно“, - отметила она.

Оперативный дежурный Идаской префектуры Яанус Муракас сообщил, что полицейские патрули продолжают дежурить в районе памятников.

„Мы постоянно мониторим ситуацию и готовы при необходимости реагировать. Как танк, так и многие другие монументы постоянно находятся на маршрутах наших патрулей и под дополнительным вниманием“, - сказал Муракас и добавил, что до сего момента всё было спокойно.

Он отметил, что людям собираться у памятника не запрещено. „Важно, чтобы при этом не нарушался общественный порядок, не демонстрировалась запрещенная символика, не выражалась словесно или в действиях поддержка войне России в Украине“.