Договор о дружбе с ДНР и ЛНР, принятый депутатами Госдумы, дал старт войне. Но многих из этих депутатов попросту никто не выбирал

Если предположить, что такая же закономерность верна и для общего числа проголосовавших на выборах, то можно говорить о краже уже 17,1 миллиона голосов.

Для анализа подошли записи с 3505 участков. На многих из них, по оценке „Ревизора“, были допущены нарушения. Так, по официальным данным, на этих 3505 участках проголосовали 3 миллиона 200 тысяч человек. Но на видео — только чуть больше двух миллионов избирателей. То есть примерно треть голосов на этих участках была сфальсифицирована.

Архив проанализировала группа независимых наблюдателей при помощи искусственного интеллекта (программа на базе нейронных сетей называется „Ревизор“). „Ревизор“ не умеет идентифицировать избирателей или определять, за кого те отдали свой голос, зато может посчитать по видео количество людей, проголосовавших на участке.

На выборах в Госдуму 2021 года у россиян впервые за десять лет не было возможности наблюдать за выборами по видеотрансляции (доступ к ней остался только у партий, кандидатов и самих избиркомов). Но в распоряжении „Медузы“ оказалось больше миллиона часов записей с камер, установленных в помещениях более девяти тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах.

Госдума 22 февраля ратифицировала соглашения о „дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи“ между Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР . Решение поддержали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании (всего из 450). Документ стал одним из формальных (хотя противоречащих даже российским законам) обоснований для вторжения в Украину. Выборы депутатов, проголосовавших за эти соглашения, прошли в сентябре 2021-го — и у большинства россиян впервые за десять лет не было возможности наблюдать за ними в прямом эфире. Центризбирком РФ объяснил отказ от видеотрансляций с участков нехваткой средств; доступ к ним остался только у участвующих в выборах партий, кандидатов и самих избиркомов. Однако „Медузе“ удалось получить видеоархив с более чем девяти тысяч участков. Архив изучила группа независимых видеонаблюдателей — и пришла к выводу: на думских выборах могли вбросить до 17 миллионов голосов.

Со временем получать доступ к архивным записям стало сложнее. А в июле 2021 года ЦИК сообщил и об отказе от публичных трансляций. Решение зампред Центризбиркома Николай Булаев объяснил нехваткой средств, не пояснив, во сколько обходится организация трансляций.

„[По запросу] давали видео с участка длиною в полчаса. И люди делали 24 запроса, чтобы получить 12 часов работы комиссии, с восьми до восьми. И таким образом вручную собирали определенные массивы“, — вспоминает один из независимых наблюдателей, анализировавший архив, который получила „Медуза“.

Для партий, кандидатов и избиркомов работали трансляции с возможностью обратной перемотки. У тех, кто наблюдал за публичными трансляциями (доступ к ним мог получить любой желающий), такой возможности не было. Но при помощи специальной программы можно было записать трансляцию — а потом пересмотреть нужный фрагмент. Также доступ к архивной записи с конкретного участка можно было получить, оставив заявку на сайте „Госуслуг“.

Я предлагаю и прошу ЦИК установить веб-камеры на всех избирательных участках страны, их у нас 90 с лишним тысяч. На всех. И пусть они работают круглосуточно — днем и ночью. Вывести все в интернет, чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика. Чтобы снять напрочь все фальсификации.

Возможность наблюдать за ходом выборов онлайн у россиян появилась десять лет назад. Тогда после уличных протестов из-за массовых фальсификаций на выборах в Госдуму 2011 года — и в преддверии президентских выборов — премьер-министр РФ Владимир Путин предложил ввести на участках видеонаблюдение. С таким поручением он обратился к Центризбиркому:

Они пожелали сохранить анонимность и передали редакции записи с видеокамер, установленных в помещениях 9252 участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах. С 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы и региональных парламентов, а в некоторых субъектах — еще и глав регионов. Общий размер архива — более миллиона часов.

Что это за архив? И как он оказался у „Медузы“?

На осенних выборах 2021-го независимые наблюдатели, а также некоторые партии записывали видео с участков. Однако собрать обширный архив не получилось. „В этом плане, — отмечает собеседник „Медузы“ из группы видеонаблюдателей, — массив [полученный „Медузой“] уникален“.

А это точно записи с участков?

„Главное доказательство подлинности архива — это его объем, — говорит один из наблюдателей, изучавший архив, полученный „Медузой“. — Там такое количество часов, что невозможно придумать какое-либо другое происхождение [видео], кроме трансляции с участков“.

В подтверждение своих слов он приводит в пример данные о кинопроизводстве в США и Канаде:

В самый продуктивный для киноиндустрии год, предковидный 2018-й, было выпущено 873 фильма. Будем считать, что это произведения продолжительностью по два часа. В массиве полные записи с 7378 УИК (и это не считая неполных). Если бы это были постановочные видео, съемка велась бы на 7378 площадках минимум по 72 часа на каждой. То есть для производства видео, оказавшегося у „Медузы“, потребовалось бы 304 года непрерывной работы киностудии Голливуда и их канадских коллег. Либо 304 Голливуда со всеми его площадками, актерами и массовкой, чтобы провести такие съемки за год.

Кроме того, отмечает собеседник „Медузы“, на записях видны два миллиона человек. „Мне представляется невероятным, что работа 304 Голливудов осталась бы не замеченной человечеством, равно как и работа двух миллионов актеров“, — резюмирует собеседник „Медузы“.

Еще один аргумент, подтверждающий подлинность массива: изображения с избирательных участков схожи с теми, что были в видеотрансляциях прошлых лет. ЦИК помечает видео с выборов специальными таймстемпами — они расположены вверху кадра и включают в себя дату, время, часовой пояс, букву Р (она означает „регион“), номер региона, а также буквы К («комиссия“) и Н («номер камеры“, первая или вторая). Такие таймстемпы есть во всех роликах, оказавшихся в распоряжении „Медузы“.