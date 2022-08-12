Руководитель апарт-отеля в Нарве-Йыэсуу о ситуации с визами: мы не заметим отсутствие российского туриста

После прекращения авиасообщения с Россией, одним из главных способов добраться из РФ в Евросоюз стали автобусные маршруты в страны Балтии, в том числе в Эстонию. Теперь у нас хотят закрыть этот вариант для большинства российских граждан.

Руководитель апарт-отеля Merepargi ApartHotel & Cafe в курортном городе Нарва-Йыэсуу Олеся отмечает: „В данный момент заполняемость нашего апарт-отеля 90-95%. Нынешняя ситуация с визами нас затронет в меньшей степени, чем другие отели. Наш основной класс туристов - это фирмы, мы предоставляем услуги как местным, так и европейским организациям“.

Апарт-отель открылся в 2019 году, тогда российские туристы еще приезжали, а потом началась пандемия коронавируса, сейчас идет война в Украине: „Мы не видели российского туриста с 2019 года, сейчас основными нашими клиентами являются иностранные фирмы, отсутствие российского туриста мы не заметим“, — сказала Олеся.

В общем зачете туристов из России заменить можно на европейских и местных, но для этого надо развивать весь регион и инфраструктуру: „В Нарва-Йыэсуу нет никаких развлекательных мест (кинотеатров, интересных музеев, детской комнаты), у нас рядом лес, а веревочного парка и красивой лесной тропы нет. Нет даже туристической карты города!“

Дело не в отсутствии российских туристов, а в отсутствии атмосферы для любых других туристов: „О каком туристе вообще можно говорить, когда людям приходится ехать в Нарву ради хоть какого-то развлечения?“, — спрашивает Олеся.

Старый мол в Нарва-Йыэсуу разваливается на глазах, строительство нового могло бы тоже привлечь туристов. „Новый мол - это такая туристическая часть, если будет огромный променад, который будет еще и подсвечиваться, тогда и людей будет приезжать больше. Повысится и качество самого пляжа“, — считает Олеся.