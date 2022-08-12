Руководитель апарт-отеля в Нарве-Йыэсуу о ситуации с визами: мы не заметим отсутствие российского туриста
Эстония с 18 августа перестанет впускать в страну граждан России с выданными ЭР шенгенскими визами. Мы поговорили с руководителем одного из отелей Нарва-Йыэсуу, которая рассказала о нынешней ситуации с российскими туристами и своем видении, как можно спасти туристический бизнес в Ида-Вирумаа.
После прекращения авиасообщения с Россией, одним из главных способов добраться из РФ в Евросоюз стали автобусные маршруты в страны Балтии, в том числе в Эстонию. Теперь у нас хотят закрыть этот вариант для большинства российских граждан.
Руководитель апарт-отеля Merepargi ApartHotel & Cafe в курортном городе Нарва-Йыэсуу Олеся отмечает: „В данный момент заполняемость нашего апарт-отеля 90-95%. Нынешняя ситуация с визами нас затронет в меньшей степени, чем другие отели. Наш основной класс туристов - это фирмы, мы предоставляем услуги как местным, так и европейским организациям“.
Апарт-отель открылся в 2019 году, тогда российские туристы еще приезжали, а потом началась пандемия коронавируса, сейчас идет война в Украине: „Мы не видели российского туриста с 2019 года, сейчас основными нашими клиентами являются иностранные фирмы, отсутствие российского туриста мы не заметим“, — сказала Олеся.
В общем зачете туристов из России заменить можно на европейских и местных, но для этого надо развивать весь регион и инфраструктуру: „В Нарва-Йыэсуу нет никаких развлекательных мест (кинотеатров, интересных музеев, детской комнаты), у нас рядом лес, а веревочного парка и красивой лесной тропы нет. Нет даже туристической карты города!“
Дело не в отсутствии российских туристов, а в отсутствии атмосферы для любых других туристов: „О каком туристе вообще можно говорить, когда людям приходится ехать в Нарву ради хоть какого-то развлечения?“, — спрашивает Олеся.
Старый мол в Нарва-Йыэсуу разваливается на глазах, строительство нового могло бы тоже привлечь туристов. „Новый мол - это такая туристическая часть, если будет огромный променад, который будет еще и подсвечиваться, тогда и людей будет приезжать больше. Повысится и качество самого пляжа“, — считает Олеся.
Многим отелям грозит закрытие из-за новых решений правительства. В частности, Noorus Spa уже поговаривает о закрытии: „Noorus Spa вся эта ситуация затронет точно, большой туристический поток они потеряют. Если не будет какой-то поддержки или новых интересных объектов для туристов, закрытия будет не избежать многим“.
Официальный документ о запрете въезда россиянам с эстонскими визами в Эстонию пока не опубликован, так что неясно, возможно ли будет проконтролировать въезд россиян с эстонской визой через другие страны Шенгенского соглашения.
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