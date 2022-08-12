Министр обороны в Дании: Украину следует поддерживать до тех пор, пока это необходимо, нам нельзя уставать!

„Сегодня наступил переломный момент в войне. Военная помощь помогла Украине защитить свою страну от российской агрессии. Однако для победы в войне Украине нужна наша постоянная поддержка“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Помощь Эстонии Украине была значительной, но мы не должны уставать, и поэтому я ценю инициативу союзников собраться вместе и найти способы, которыми мы можем еще больше поддержать Украину, увеличив предоставляемое ей обучение и объемы продукции европейской оружейной промышленности“, – добавил министр обороны.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 245 миллионов евро, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы и другое оснащение.

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине полевой госпиталь и медицинские принадлежности на сумму около 10 миллионов евро.

„Уже в ближайшее время мы хотим выработать в правительстве республики комплексный пакет военной поддержки для Украины. Мы не должны забывать, что решения о поддержке Украины сегодня также укрепляют нашу собственную безопасность и лишают Россию возможности действовать непредсказуемо в нашем регионе“, – добавил Певкур.

На встрече министры обороны также обсудили действия России и изменившуюся ситуацию в сфере безопасности.

Министр обороны Певкур также провел отдельные встречи с министрами обороны Украины, Швеции и Великобритании для обсуждения двустороннего сотрудничества в области обороны.